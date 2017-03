Sport Trei băcăuance la lotul național de Dan Sion - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Voleiul juvenil băcăuan își continuă momentul de glorie. Calificată cu toate echipele la turneele semifinale și asigurându-și deja prezența la turneul final cu Speranțele, CSȘ Bacău are parte de noi satisfacții. La începutul săptămânii, Federația Română de Volei a înștiințat gruparea băcăuană că trei dintre jucătoarele sale au fost convocate sub tricolor. Astfel, Iulia Matanie, Nicola Juncu și Mădălina Airoaie vor face parte din lotul național de Speranțe al României care va efectua un stagiu de pregătire centralizată, timp de o lună de zile, între 19 martie și 19 aprilie, la Izvorani. Stagiul de la Izvorani precede turneul de calificare la Europenele de Junioare 3, care se va desfășura în perioada 20-24 aprilie la Argos, în Grecia. „Pentru noi este o bucurie că trei dintre jucătoarele CSȘ-ului Bacău au fost convocate la lotul național”, a declarat antrenorul băcauan Dumitru Matanie, care râde cu un ochi și plânge cu celălalt: „Din păcate, acțiunea echipei reprezentative a dus la modificarea calendarului competițional intern. Astfel, unul dintre cele două turnee semifinale de cadete se va ține în iunie, atunci când e programat și examenul de Capacitate al elevilor de clasa a VIII-a. Cum, în lotul nostru de cadete avem nu mai puțin de șase fete care vor da Capacitatea anul acesta, nu știm dacă ne vom putea prezenta la turnee”. În altă ordine de idei, echipa de Speranțe a CSȘ Bacău, calificată cu victorii pe linie, și-a aflat adversarele din grupa de la turneul final ce va avea loc în perioada 10-14 mai: Dacia Mioveni, IOR „Mircea Eliade” București și Victoria Nădlac. 0 SHARES Share Tweet

