Cu ocazia centenarului bătăliilor de la Mărăști, Mărășești și Oituz, Principesa Moștenitoare Margareta și Principele Radu vor parcurge cu Trenul Regal, de la Focșani la Onești, în ziua de 11 iulie 2017, un traseu al recunoștinței. Călătoria va avea loc în ziua în care a început prima bătălie, cea de la Mărăști. Familia Regală va fi prezentă la scurte ceremonii de primire în gările Focșani, Mărășești, Adjud și Onești și va lua parte la ceremonii solemne la Mausoleele din Mărășești și Mărăști, precum și la Cimitirul Eroilor din Oituz. Trenul Regal va porni din Gara Focșani la ora 10,45, se va opri în Mărășești la 11,25, după care familia regală va lua parte la ceremonia de depunere de flori organizată la Mausoleul din Mărășești. A doua oprire va avea loc în Adjud, iar la ora 16,20 trenul regal va ajunge în municipiul Onești. La ora 16,50, Familia Regală se va afla la Cimitirul Eroilor din Oituz pentru a depune flori, într-o ceremonie solemnă, în memoria oștașilor români căzuți pe câmpul de luptă.

La eveniment vor participa reprezentanți ai Consiliului Județean, ai Garnizoanei Bacău, preoți militari și civili, primari și consilieri din zonă, locuitori. Toți cei care vor dori să aducă un omagiu eroilor neamului, să întâmpine Familia Regală și să vadă Trenul Regal în gara orașului lor sunt bineveniți. Călătoria Trenului Regal din ziua de 11 iulie este organizată de Casa Majestății Sale Regelui în colaborare cu Ministerul Transporturilor. Evenimentul este susținut de Banca Transilvania și Grupul Eurolines România.

