Sport Tragedie în lupte Sportivul botoșănean Cosmin Aluchiănesei a murit luni, la nici 16 ani, după ce s-a simțit rău în urma unui antrenament efectuat în Bacău, alături de lotul național de cadeți de Dan Sion O nouă tragedie în sportul românesc. De data aceasta, una cu ecouri băcăuane. Luni dimineață s-a stins din viață Cosmin Aluchiănesei, component al lotului național de cadeți la lupte greco-romane. Sportivul, legitimat la CS Botoșani, urma să împlinească luna aceasta 16 ani. Nu i-a mai apucat. Joi după-amiază, Aluchiănesei a efectuat un ultim antrenament alături de lotul reprezentativ de cadeți care se află în pregătiri la Bacău. Vineri s-a simțit rău, acuzând dureri acute în zona șoldului. „Joi, copilul s-a antrenat normal. Am exersat procedee tehnice, am făcut și forță și nimic nu lăsa să se întrevadă un asemenea deznodământ tragic", a declarat antrenorul băcăuan Ion Butucaru, care supervizează pregătirile lotului de cadeți al României în absența tehnicianului Cătalin Matache, plecat în această perioadă în Turcia, la un concurs. „Mai mult, Cosmin a plecat pe picioarele sale de la Sala de Atletism unde ne efectuăm pregătirile. Vineri, unchiul său m-a sunat, comunicându-mi că sportivul nu se simte bine și că a fost la spital", a adăugat antrenorul Butucaru. Unchiul lui Cosmin Aluchiănesei este profesorul universitar doctor Dan Mârza. „Vineri la prânz, Cosmin m-a contactat spunându-mi că merge la Urgențe deoarece îl doare rău piciorul. Nu știa nici el de la ce, se gândea că ar putea fi vorba de o accidentare suferită la antrenament", a relatat, pentru „Deșteptarea", Dan Mârza. „A rămas să ne vedem la Urgențe, însă el a terminat mai repede. M-a sunat din nou, spunându-mi că i s-a făcut o radiografie care nu a evidențiat nicio leziune osoasă. I s-au recomandat calmante, unguente și repaos. Durerea s-a acutizat, iar după-amiază, Cosmin a mers și la Pediatrie, fără a i se da însă de cap problemei. Spre seară, a plecat cu un microbuz acasă, la Botoșani. Starea i s-a agravat, necesitând internarea sa la Spitalul din Botoșani, iar luni dimineață, Cosmin a decedat sub ochii medicilor. Pur și simplu, a murit cu zile", a spus Dan Mârza, care a adăugat: „Până la efectuarea autopsiei, nu putem spune nimic concret. Se avansează ipoteza unei embolii, dar rămânem în zona speculațiilor". Oficialii Spitalului Judeţean de Urgenţă (SJU) Bacău spun că nu au primit nicio reclamaţie cu privire la acest caz, dar că s-au autosezizat şi vor demara o anchetă. „La unitatea nostră nu există nicio reclamaţie şi nicio sesizare din partea vreunei autorităţi. Ne-am autosesizat din presă şi vom institui o comisie internă care va verifica traseul acestui pacient", a declarat Mirela Romaneţ, purtător de cuvânt la SJU Bacău. Dan Sion

