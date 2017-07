Șoferii care tranzitează strada Carpați din Bacău sunt nevoiți să facă un mic ocol pe strada Violetelor. Mașinile sunt direcționate pe acest traseu pentru că pe o porțiune din strada Carpați se fac lucrări. Șoseaua a fost spartă pe un anumit segment, iar acum sunt necesare lucrări de asfaltare. Cum pe strada Carpați se circulă pe un singur sens de mers, variata ocolitoare a fost cea mai bună soluție pentru a nu se închide circulația. Această buclă va pune la încercare nervii multor șoferi care nu rezistă presiunii în zonele aglomerate și strâmte. Pe durata lucrărilor programate pe strada Carpați, traficul dinspre Piața Sud va fi preluat de varianta ocolitoare pe strada Violetelor și redirecționat tot spre strada Carpați, în apropiere de punctul termic nr. 11. 13 SHARES Share Tweet

