Total Shoes Land ne dă papucii… de zi cu zi!

Încălţămintea continuă să ocupe un loc important în viaţa de zi cu zi. Ştim cu toţii că pantofii sunt un element de încălţăminte destinat să ofere confort şi protecţie piciorului. Dar acest lucru nu este suficient, pentru că multe persoane îi folosesc şi ca elemente de decor, asortate de cele mai multe ori vestimentaţiei. Şi cum moda a schimbat an de an design-ul pantofilor, iar încălţămintea variază mult în stil, complexitate şi costuri, băcăuanii Dan şi Cristina Ojog, oameni de afaceri de succes, încearcă o dată cu deschiderea unui nou magazin în Bacău să satisfacă toate cererile clienţilor, în materie de încălţăminte şi accesorii. Este vorba despre magazinul Total Shoes Land, deschis în ziua de 1 mai 2017, situat pe strada Mărăşeşti nr. 171, spaţiu în care a funcţionat ani de-a rândul cunoscutul „Club 33”.

Peste 15 brand-uri și 6.000 de modele

Magazinul de încălţăminte Total Shoes nu le este deloc străin băcăuanilor. Un astfel de magazin a funcţionat multă vreme pe strada Ştefan cel Mare, iar un alt punct de desfacere foarte căutat a fost magazinul de la Piaţa Nord. Ulterior, cele două magazine au fost comasate, iar marfa a fost mutată într-un spaţiu generos, care funcționează și acum pe strada Mioriţei, la intersecţia cu strada Banca Naţională. Mutarea s-a dovedit în timp a fi una de bun augur, magazinul de pe strada Mioriţei acoperind cererea băcăuanilor din zona de nord a oraşului. Ulterior, Dan şi Cristina Ojog s-au gândit să dezvolte afacerea, deschizând un alt magazin de desfacere la Orizont, pentru a se adresa şi clienţilor din sudul oraşului. Noua locaţie este extrem de vizibilă, faţada magazinului fiind preponderent roşie.

“Am achiziţionat acest spaţiu, l-am modernizat şi am deschis aici un magazin modern de încălţăminte, care să-i ajute pe băcăuani să facă cea mai bună alegere în materie de confort. Am mai avut un magazin în aceeaşi zonă, dar când am realizat că spaţiul era mult prea mic pentru oferta pe care o puteam prezenta băcăuanilor, am plecat de acolo şi ne-am mutat acum peste drum, într-un spaţiu mult mai generos. Pot să spun că suntem cel mai mare magazin din ţară, cu cele mai multe brand-uri”, declară Dan Ojog, administratorul Total Shoes Land.

Stil şi complexitate, sunt doar două din caracteristicile noului magazin Total Shoes Land, de pe strada Mărăşeşti nr. 171. Pantofii, sandalele sau adidaşii, realizaţi din piele, pânză sau alte derivate, se adresează copiilor, tinerilor, adulţilor şi persoanelor vârstnice. Pe rafturi, clienţii găsesc o gamă largă de produse, în peste 6.000 de modele, iar 95 la sută din articole sunt din piele.

Citat: “Majoritatea produselor provin din import. Încălţămintea este achiziţionată din Germania, Spania, Portugalia etc. Evident, nu lipseşte de la raft încălţămintea autohtonă. Clienţii găsesc în magazinul nostru peste 15 brand-uri cunoscute pe plan naţional şi internaţional. Aş aminti aici câteva dintre ele: Geox, Pikolinos, Gino Rossi, Melania, Caprice, Rieker, Guban sau Skechers”, declară Dan Ojog, administrator Total Shoes Land.

Un magazin luxuriant

Încă de la intrare, prin strălucire, magazinul promite o serie de surprize la etaj. Spaţiul este extrem de generos, iar marfa aranjată cu stil te duce cu gândul la marile magazine occidentale. Design-ul ales cu grijă de „capii” afacerii arată grija şi respectul omului de afaceri faţă de clienţi. Colectivul de angajaţi, mereu atenţi la cerinţele clienţilor, face ca afacerea să fie una de succes. Magazinul a fost inaugurat pe 1 mai, iar în primele trei zile de la deschidere clienţii au beneficiat de o reducere de 10 la sută la cumpărarea fiecărui produs. Dan Ojog spune că se gândeşte în continuare la noi oferte avantajoase pentru clienţi, care le pot aduce acestora reduceri considerabile. Modelele din magazin sunt alese cu grijă şi reprezintă rezultatul participărilor soţilor Ojog la diverse târguri de profil din ţară, dar şi din străinătate.

“De regulă, comenzile se fac de la un sezon la altul. În această perioadă deja facem comenzi pentru iarnă. Modelele sunt unice şi doar cu puţin noroc se pot găsi în magazinul de pe strada Mioriţei. Încercăm pe cât posibil să-i atragem pe clienţi prin calitatea produselor”, declară Dan Ojog, administrator Total Shoes Land.

Încălţăminte tratată

Magazinul Total Shoes Land vine în întâmpinarea cumpărătorilor cu o ofertă inedită. Clienţii care doresc să aibă un pantof mai rezistent la apă, pete, praf sau ultraviolet, pot solicita în magazin un tratament special care se aplică pe încălţăminte. Aparatul care face minuni se numeşte Imbox şi impregnează pe încălţăminte un strat în plus de protecţie. Tratamentul costă 15 lei, este unic în oraş şi se poate aplica pe piele, velur sau material textil. Utilajul este danez şi foloseşte o substanţă ecologică, foarte puternică, care se pulverizează într-un strat foarte fin pe încălţăminte. În contact cu aerul, substanţa se întăreşte şi formează un strat protector.

Un patron dedicat afacerii

Dan Ojog este un tip care iese în evidenţă în mulţimea aflată în continuă mişcare. Deşi a deschis magazinul de câteva zile, Dan Ojog coordonează echipa de muncitori care fac ultimele retuşuri sau aranjamente. Între zeci de telefoane, reuşeşte să schimbe impresii legate de afacere. Este un tip direct, volubil, cu o privire ageră care îi trădează determinarea.

“Sunt un tip căruia de mic i-au plăcut afacerile. Am început să-mi câştig primii bani de pe la 13 – 14 ani. Mi-a plăcut să negociez de mic şi cred că tot de la vârstă fragedă mi-am dezvoltat simţul pentru afaceri. Am început să lucrez în afacerile cu încălţăminte de prin anul 1995. Am căpătat experienţă şi pe desfacere, şi pe distribuţie, iar când am adunat destul capital am pornit propria afacere. Niciodată nu a fost uşor, însă am mers mereu mai departe. Nu aş fi reuşit să realizez ceea ce am acum fără sprijinul soţiei mele Cristina. Împreună căutăm să găsim cele mai bune soluţii atât pentru magazine, cât şi pentru clienţii noştri”, declară Dan Ojog, administrator Total Shoes Land.

Dan Ojog spune că s-a apucat de afaceri la 25 de ani. În anul 2017, soţii Ojog au ajuns la o cifră de afaceri de 1,2 milioane de euro, sumă care se regăseşte în marfa aflată pe stoc.

Cea mai veche pereche de pantofi din piele din lume, a fost realizată dintr-o singură bucată de piele de vacă, erau cusuţi în faţă şi în spate cu un cablu de piele şi a fost găsită într-o peşteră în Armenia în 2008 şi se crede că datează de la 3300 i.Hr. Cu toate acestea, se estimează că este posibil ca pantofii să fi fost folosiţi cu mai mult timp înainte, însă, din cauza naturii foarte perisabile, este foarte dificil să se găsească dovezi că au existat şi alte perechi înainte de aceştia.