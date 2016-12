TOP 10 SCM Bacau

Ca la fiecare final de an, Sport Club Municipal Bacau isi premiaza cei mai merituosi sportivi. In 2016, pe primul loc al ierarhiei se afla atleta Georgiana Anitei. Sportiva pregatita de Cristi Nemteanu vine dupa un an competitional excelent.

Un an in care Geo a cucerit bronzul mondial la triplusalt in cadrul CM U20 din Polonia si in care s-a laureat campioana europeana si balcanica de cadete la aceeasi proba.

“Si in acest an, clubul nostru se poate mândri cu rezultate foarte bune la competitiile interne si internationale, Georgiana Anitei figurând drept cap de lista din acest punct de vedere”, a declarat directorul SCM Bacau, Relu Auras.

Performerii lui 2016 ai SCM Bacau in rândul carora se regasesc Irinel Botez, Alin Rontu, Mara Aiacoboae si Daniel Martin vor fi recompensati in cadrul unei festivitati programate vineri seara, la restaurantul “Eclipsa”, gazda buna si traditionala pentru marea familie a celui mai galonat club bacauan.