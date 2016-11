Tinerii inimosi ai Bacaului se pregatesc de sarbatoare: Editia a X-a a Galei Judetene a Voluntariatului

Voluntarii bacauani se pregatesc de sarbatoare. Fundatia de Sprijin Comunitar (FSC) si Kaufland România organizeaza cea de a X-a editie a celui mai important eveniment local de promovare a voluntariatului si de recunoastere a muncii celor care isi dedica o parte din timpul si abilitatile lor pentru ca viata comuntatii sa fie un pic mai buna, un pic mai frumoasa.

Gala Judeteana a Voluntariatului va avea loc pe 7 decembrie, incepând de la ora 17, la Teatrul de Vara “Radu Beligan”, sala fiind pusa la dispozitie de Consiliul Local Bacau. Intrarea va fi gratuita.

Organizatiile si institutiile care au initiat sau au participat la un eveniment de voluntariat in acest an il pot nominaliza la una dintre ele patru mari categorii ale Galei: Premiul pentru “Voluntarul anului 2016 al Judetului Bacau”, Proiectul de voluntariat al anului desfasurat de un ONG, Proiectul de voluntariat al anului desfasurat de o institutie/ scoala /liceu /colegiu, Proiectul de voluntariat al anului 2016 desfasurat de o companie.

„Incurajam organizatiile si voluntarii activi ai judetului sa se inscrie si sa faca nominalizari pâna pe data de 28 noiembrie inclusiv! Inscrierile si nominalizarile se pot face foarte simplu pe site-ul www.voluntarifsc.ro. In felul acesta cei peste 1000 de participantti pe care ii asteptam la Gala vor afla despre lucrurile frumoase facute de voluntari pentru Bacau si vor invata de la ei. Iar aplauzele pe care le vor primi la scena deschisa vor fi cea mai frumoasa rasplata!” declara Gabriel Magurianu, coordonatorul evenimentului.

Nu mai putin de 15 mari organizatii si institutii care au dezvoltat proiecte de voluntariat in 2016 si-au anuntat intentia de a participa la Gala Judeteana a Voluntariatului pentru a-si rasplati si promova voluntarii fideli.

Spectacolul va fi asigurat de cei mai talentati tineri ai Bacaului, inscrisi in competetia “Liceenii au talent”. Juriul concursului va selecta aproximativ 10 tineri dintre cei inscrisi la preselectie, care vor incânta publicul si vor face evenimentul mai dinamic.

Dintre ei, la finalul concursului, va fi selectat cel mai talentat liceean din acest an, iar primii trei clasati vor primi si premii in bani oferite de sponsorul Galei, Kaufland România: premiul I – 500 de lei, premiul II – 350 lei, iar premiul III – 200 lei.

In cadrul Galei, organizatiile inscrise isi vor premia cei mai activi si valorosi voluntari la categoriile “Voluntarul anului” si “Voluntara anului”, precum si pe cei mai buni voluntari in cadrul proiectelor derulate in 2016.

Marii câstigatori ai Galei vor fi stabiliti de un juriu alcatuit din reprezentanti ai partenerilor evenimentului: Institutia Prefectului, Consiliului Judetean, Primaria Bacau, Inspectoral Scolar Judetean, Federatia “Volum” si, evident, FSC, organizatorul Galei. Vor fi luate in calcul doar nominalizarile facute conform regulamentului Galei, disponibil pe site-ul www.voluntarifsc.ro

Pentru spectatori va fi organizata o tombola la care pot participa doar cei prezenti in sala, prin cumpararea unor bilete ce vor fi puse la dispozitie la intrare si al caror pret este de doar 3 lei. Contra acestei sume, cei prezenti pot câstiga o tableta Samsung Galaxy Tab de 9,6 inch, un smartphone Huawei P8 lite, o boxa portabila wireless si cinci carduri cadou valabile in reteaua Kaufland, a câte 100 de lei fiecare.

“Participarea la tombola nu conditioneaza in nici un fel participarea la eveniment, intrarea la Gala fiind libera! Cei interesati de tombola trebuie sa stie ca, indiferent daca vor câstiga sau nu unul dintre obiectele puse in joc, oferind aceasta suma vor câstiga un premiu mult mai important: satisfactia de a contribui la bucuria pe care o vom aduce de Craciun copiilor defavorizati din Godinesti, comuna Vultureni. Banii colectati din vânzarea biletelor de tombola vor merge in totalitate catre pregatirea unor cadouri frumoase pentru aproximativ 100 de copii din aceasta comunitate” arata Gabriel Magurianu.

Si marii laureati ai Galei vor beneficia de premii valorice, puse la dispozitie de sponsorul oficial. Concret, câstigatorii la cele patru mari categorii de premii (inclusiv cei pe domeniile de activitate) vor fi rasplatiti si cu câte un trofeu sau o diploma si un card cadou valabil in reteaua Kaufland, in valoare de 100, respectiv 200 de lei. Partenerul media al evenimentului este ziarul “Desteptarea”.