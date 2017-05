Tineri bacăuani prezenți la sărbătoarea dedicată lor în cadrul Diecezei de Iași la Frumoasa

Sâmbătă, 06 mai 2017, a avut loc a 25-a Zi a Tineretului în Dieceză Româno-Catolică de Iași. Evenimentul care a strâns peste 2500 de tineri din 98 de parohii a avut că moto un citat din Evanghelia după Sfântul Luca : „Mi-a făcut lucruri mari Cel Atotputernic”. Anul acesta, gazdă a fost Parohia „Sfanta Maria Magdalena” din satul Frumoasa.

Comunitatea, bine pregătită, i-a întâmpinat pe tineri încă de dimineață, iar la oră 11 a început Sfântă Liturghie, celebrată de Ep. Petru Gherghel având alături pe Ep. Aurel Perca și un mare număr de preoți veniți din toate colțurile Moldovei. Atmosfera de sărbătoare se simțea în aer, iar ținerii cu inimile pline de bucurie, au ascultat cu atenție sfaturile date de Ep. auxiliar Aurel Perca, la predică, amintindu-le să se încreadă și să imite atitudinea Sfintei Fecioare Maria, care a avut curaj pentru prezent și speranța pentru viitor, accentuând ideea că ținerii de astăzi sunt florile care vor înflori mâine.

De asemenea, toți cei prezenți au primit un îndemn la rugăciune, un îndemn să se apropie mai mult de Dumnezeu, fiind chemați să facă lucruri minunate în viața lor. Am învățat că tânăr fiind,o persoană pe care se sprijină viitorul, trebuie să învăț să iubesc mai mult pentru a putea clădi împreună cu ceilalți din generația mea o lume mai bună, în care Dumnezeu să nu fie uitat, iar Sfânta Fecioară să fie un model pentru noi toți, în caritatea plină de curaj cu care a primit vestea Îngerului. Preasfințitul ne-a invitat că viață noastră să o transformăm într-un imn de recunoștință pentru lucrurile minunate pe care le-a făcut și le face Domnul pentru noi.

La Frumoasa ne-am simțit frumoși, plini de curaj și datorită gazdelor care ne-au încântat cu un cor foarte bine pregătit și soliști de excepție. Aflat împreună cu ei, am simțit că s-a creat o legătură între cer și pământ, care acum ușura calea rugăciunilor mele și mă aducea mai aproape de Dumnezeu pentru a descoperi că este prezent cu adevărat în viața mea și face lucruri minunate. Zâmbetele celor din jur confirmau prezența acestuia, iar inimă mea de asemenea. La o astfel de sărbătoare are loc doar fericirea. Prin aceasta, noi, tinerii, descoperim cum să ne construim un viitor în care lumea să fie altfel…mai bună. Dumnezeu este cu noi așa cum a fost cu Maria, trebuie doar să îl vedem. Putem să îl descoperim chiar prin intermediul ei. Mărturisesc că am fost profund mișcat să mi se amintească că viitorul depinde de noi, cei tineri, însă acum mă simț mai pregătit, mai bine orientat. Știu că dacă îl am pe Dumnezeu, am și calea pe care trebuie să merg pentru a fi de ajutor viitorului.

La sfârșitul Sfintei Liturghii, episcopul a anunțat locația în care se va ține Ziua Tineretului anul viitor, la Sabaoani, jud. Neamț. După aceea, cu o căldură sesizabilă în glas, membri ai Parohiei Frumoasa, au luat cuvântul și au mulțumit pentru o sărbătoare atât de reușită. Numărul mare de participanți justifică faptul că suntem „cautatori de Dumnezeu” și am speranța că fiecare tânăr prezent la această sărbătoare minunta va participă mai bine la construirea unui viitor altfel decât prezentul în care trăim.

Imediat după Litughie, gospodinele din Frumoasă au pregătit o masă pentru toți cei prezenți, iar în jurul orei 13.30 s-a deschis Festivalul Tinerilor, menit să continue bucuria absorbită la Sfânta Litughie de inimile celor prezenți.

M-am simiți minunat, frumos, alături de oameni frumoși la Frumoasă. Soarele a zâmbit pe cer pentru noi și ne-a adus o sărbătoare splendidă, din care toți am învățat ce e bucuria.

Octavian Nester

Parohia Româno-Catolică „Sf. Francisc de Assisi”

Bacău-Izvoare