– de la 1 octombrie, Thermoenergy testează instalațiile de căldură Începând cu 1 octombrie 2017, angajații Thermoenergy Group SA încep umplerea circuitelor secundare de distribuție a agentului termic. Pentru că vremea este în răcire, prioritate vor avea punctele termice care au arondate școli și grădinițe, în vederea efectuării probelor tehnologice pentru pregătirea sezonului rece 2017-2018. Cum la sfârșitul lunii septembrie se încheie și sezonul debranșărilor, asociațiile de proprietari sunt rugate să ia măsuri pentru finalizarea eventualelor lucrări pe rețelele interioare de distribuție din scările de bloc. „Dorim ca până la finele lunii septembrie, proprietarii de apartamente să facă tot posibilul să-și repare caloriferele și restul instalațiilor, pentru a permite încărcarea acestora în condiții de siguranță. După data de 1 octombrie 2017, este de preferat ca nimeni să nu mai facă lucrări interioare care să necesite decărcarea tronsoanelor de care aparțin", declară Radu Cristian Palade, director general la Thermoenergy Group SA Bacău. Așadar, dacă temperatura exterioară va fi în continuă scădere pe timpul nopții, de luna viitoare încep să se încălzească caloriferele în unitățile de învățământ. În ceea ce-i privește pe consumatorii casnici, aceștia trebuie să solicite prin asociația de proprietari furnizarea căldurii. Conform tradiției ultimilor ani, este de așteptat să apară discuții pe această temă între proprietarii care vor căldură de la Thermoenergy și cei care vor să întârzie cât mai mult încâlzirea locuinței, motivând costurile mari.

