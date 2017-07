Mara Matei, fost expert în comunicare la Asociația „Lumina”, va coordona, în calitate de manager, un proiect al Fundației „Terre des Hommes”, care vizează nici mai mult, nici mai puțin de 45 de comunități din județ. Proiectul se numește „Suport pentru infrastructura socială, de sănătate și educație în județul Bacău” și vine în completarea celui derulat de UNICEF: „Incluziune socială prin furnizarea de servicii integrate la nivelul comunității”. Noul proiect are drept scop sprijinirea serviciilor sociale, de sănătate și educație prin realizarea de investiții atât în construcții, cât și în logistică (dotarea clădirilor existente: școli, cabinete medicale etc.). În prima fază va avea loc consultarea mai multor grupuri de la nivelul comunităților: instituții locale, copii, părinți, profesori și alți membri ai comunității. În cadrul întâlnirilor vor fi stabilite prioritățile de investiții din fiecare comunitate. În a doua fază, ce va demara în ianuarie 2018, vor fi începute procedurile pentru realizarea investițiilor stabilite. Proiectul are o durată de 24 de luni și este implementat cu sprijinul Fundației Botnar. „Dincolo de investiții, ne dorim să aducem comunitățile împreună. Ne dorim să aflăm părerea copiilor, a părinților, a profesorilor, a reprezentanților instituțiilor locale, a tuturor membrilor comunităților despre ceea ce cred ei că este important, astfel încât intervenția noastră să fie în concordanță cu nevoile comunităților. Nu putem face nimic singuri și doar împreună putem schimba lumea copiilor mai puțin norocoși. Sperăm să putem transforma în realitate viziunea noastră despre o lume în care copiii pot crește demn, într-un mediu care-i protejează și care le răspunde nevoilor de dezvoltare”, a declarat Mara Matei, manager de proiect. „Terre des Hommes” e activă în 35 de țări Înființată în 1960 în Elveția și activă în peste 35 țări ale lumii, Fundația „Terre des hommes” e prezentă în România din 1992, contribuind la îmbunătățirea sistemului de protecție a copilului, reforma asistenței sociale și facilitarea participării copiilor la dezvoltarea propriei comunități.

Misiunea Terre des hommes este de a oferi ajutor imediat copiilor exploatați sau în situații de risc și de a schimba societatea în beneficiul generațiilor viitoare. În perioada 2016-2030, „Terre des hommes” România își va concentra atenția asupra copiilor afectați de migrație sau în conflict cu legea. Fundația Botnar, o moștenire pentru copiii defavorizați În 1970, Octav și Camelia Botnar, care locuiau în Elveția, înființau Fundația „Camelia Botnar”, în memoria singurei lor fiice, Camelia, care a murit într-un accident de mașină, la doar 20 ani. Octav Botnar, antreprenor de succes, a fost un mare, dar și foarte discret filantropist, donând pe timpul vieții către numeroase organizații neguvernamentale. S-a stins în 1998, la 84 de ani, lăsând moștenire Fundația „Camelia Botnar” al cărui scop e să ajute copiii și tinerii aflați în dificultate, cu precădere pe cei din România și Israel. 0 SHARES Share Tweet

