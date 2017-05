Sport Tenis/ Trofeul Municipiului Bacău: Ziua băcăuanilor de Dan Sion - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Trofeul Municipiului Bacău la tenis, competiție dotată cu premii în valoare de 25.000 dolari plus ospitalitate a intrat, de ieri, în faza meciurilor de pe tabloul principal. La dublu, tinerii băcăuani Bogdan Manole (14 ani) și Patriciu Balint nu au avut noroc, nimerind cu favoriții Pedro Bernardi (Brazilia) și Facundo Mena (Argentina), în fața cărora au pierdut cu 6-1, 6-0. Astăzi, este ziua băcăuanilor în turneul de simplu. Beneficiar de wild-card, Alexandru Manole (SCM Bacău) va avea o misiune dificilă în fața favoritului 4, Facundo Mena, însă orice este posibil. Inclusiv o victorie din partea lui Alex. Petru Berdilă are parte, la rândul său, de un meci greu, contra lui Gabi Boitan, pentru ca Dragoș Ignat, învins în turul trei al calificărilor, dar intrat pe tablou în calitate de lucky-looser va juca împotriva elvețianului Adrian Bodmer. Rezultate înrregistrate ieri: Goncalo Oliveira (Portugalia)- Vasile Antonescu 6-3, 7-5, Jakob Sude (Germania)- Ștefan Apostol 4-6, 6-3, 7-5, Vladislav Melnic- Vlad Filip 7-5, 6-3, Tommaso Gabrieli (Italia)- Bogdan Borza 4-6, 6-1, 7-5, Vlad Cornea- Nikola Cacic (Serbia) 5-7, 6-4, 6-3, Ferreira Silva (Portugalia)- Gerard Granollers Pujol (Spania) 6-2, 6-3. 0 SHARES Share Tweet

