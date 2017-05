Sport Tenis/ Trofeul Municipiului Bacău. Pe cine vedem la TV? de Dana Popa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Gata cu așteptarea și cu meciurile de calificare! De astăzi, Trofeul Municipiului Bacău la tenis, turneu dotat cu premii în valoare de 25.000 dolari plus ospitalitate, își intră în pâine, odată cu disputele de pe tablourile principale: 32 la simplu, 16 la dublu. Ieri, la sediul SCM Bacău, a avut loc conferința de presă a competiției organizate cu sprijinul Consiliului Local Bacău, FRT, SCM și Simba Invest. Alături de directorul SCM Bacău, Relu Auraș, au luat loc primarul Bacăului, Cosmin Necula, supervizorul turneului, Dan Nicolae, antrenorul Mihai Ciuntea, tenismenii Alexandru Manole, Alexandru Luncanu, Facundo Mena și Pedro Bernardi și oamenii de afaceri Cosmin Lungu și Vasile Manole. „Pentru Bacău, este o onoare să găzduiască acest turneu”, a declarat primarul Necula, care a reamintit că, în acest an, eforturile municipalității au fost superioare celor de anul trecut, atunci când și Federația Internațională și-a adus un aport financiar. „Am ales Bacăul pentru premiile ofertante puse în joc și pentru faptul că e cel mai tare turneu din această perioadă”, a declarat argentinianul Facundo Mena, locul 434 ATP. „Mă aflu pentru prima oară în România și vreau să remarc condițiile de la baza SCM Bacău”, a spus brazilianul Pedro Bernardi care, de un an de zile, preferă turneele de dublu. Cel mai bine clasat jucator român prezent la Trofeul Municipiului Bacău este Alexandru Luncanu, care speră să preia ștafeta de la Dragoș Dima, câștigătorul de anul trecut: „Ținta noastră este să păstrăm trofeul în țară. Poate vom avea o finală românească; ar fi frumos. Oricum, eu ma simt ca acasă la Bacău, unde voi fi susținut și de o parte din familia mea. Trofeul Municipiului Bacău este turneul la care am cele mai multe participări și, totodată, cel mai tare turneu de acest gen din România”. Beneficiar, ca și Petru Berdilă, al unui wild card, reprezentantul SCM Bacău, Alex Manole este cu ochii pe…semifinale: „Sper să ajung cât mai sus, poate chiar să prind weekend-ul pe teren”. Semifinalele competiției sunt programate sâmbătă, în timp ce finala de duminică ar putea cunoaște o modificare de orar: 15.00 în loc de 11.00, în condițiile în care postul Digisport și-a manifestat intenția de a o televiza în direct. 0 SHARES Share Tweet

