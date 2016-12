Sport Tenis / Bacauanilor le prieste Spania de Dan Sion - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter

Rezultate notabile inregistrate in Spania de tenismenii bacauani Alexandru si Bogdan Manole. Component al lotul national de Tineret al României, Alexandru Manole a acumulat doua noi puncte ATP cu ocazia a patru turnee de profil disputate pe perioada ultimelor cinci saptamâni la Almeria. Astfel, sportivul legitimat la SCM Bacau a ajuns la un total de trei puncte ATP. Fratele sau mai mic, Bogdan Manole (foto) si-a trecut in cont doua prezente in semifinalele turneelor Tennis Europe de la Palma de Majorca. Unul din turnee, de categoria a treia, a fost la nivelul de vârsta 14 ani, celalat, de categoria a doua, fiind la 16 ani. „Ne bucura aceste rezultatate deoarece ele confirma progresul notabil inregistrat de cei doi frati Manole”, a declarat coordonatorul sectiei de tenis a SCM Bacau, Mihai Ciuntea. 0 SHARES Share Tweet