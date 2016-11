Schimbari de la 1 ianuarie 2017 pentru cei care locuiesc in orasul statiune Slanic Moldova, dar si pentru turisti.

Primaria a scos in dezbatere publica proiectul taxelor si impozitelor locale care se vor aplica incepând de anul viitor, asta daca vor trece de sugestiile cetatenilor si votul consilierilor locali.

La capitolul alte taxe, noua conducere a primariei a decis sa introduca mai multe categorii de taxe de parcare, printre care si unele pentru locuitorii orasului, asa numitele taxe de parcari curente in zona de locuit, care inseamna 60 de lei pe an, pentru persoane fizice si tot atâta pentru persoane juridice.

Dar, aceasta taxa nu inseamna automat ca oamenii vor avea parcarile proprii, inscriptionate.

„Nu este vorba despre parcari rezidentiale, acelea rezervate de seara pâna dimineata”, ne lamureste primarul Gheorghe Baciu. In plus, dupa cum el insusi recunoaste, nu exista suficiente locuri pentru fiecare cetatean cu masina. Pentru autoutilitare pâna la 3,5 tone taxa va fi de 120 de lei pe an, iar peste 3,5 tone de 500 de lei pe an, tarife valabile pentru persoane fizice si juridice.

Si turistii vor scoate mai mult din buzunare, pentru ca in loc de 1 leu ora de parcare, turistii care isi lasa autoturismele in zona statiune pâna la pensiunea Izvoare si Hotel Coroana Moldovei vor plati 3 lei ora si maximum 20 de lei ziua. De la pensiunea Izvoare pâna la camping, turistii vor plati 10 lei pe ora.

„Aceasta taxa este pentru turistii care vin la Slanic, deschid portbagajul si manânca si beau. Cealalta de 3 lei se va vedea in intretinerea parcului”, a mai spus primarul Gheorghe Baciu.

Parcarea pentru autocare, microbuze va fi 20 de lei pe ora.

„Aceste taxe sunt doar propuneri. Vor fi in dezbatere publica, noi vom discuta cu cetatenii in cartiere, dupa care vom merge argumentat in fata consilierilor locali. Daca se concluzioneaza ca anumite taxe nu sunt suportabile, le vom reduce cuantumul sau le vom elimina, in functie de ce decide majoritatea. La acest moment, trebuie sa marim veniturile, altfel intram in faliment”, a declarat edilul.