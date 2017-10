– în sezonul cătinei, oamenii își fac rețete care să țină bolile la distanță – cărțile de specialitate spun despre cătina cu miere că este remediu pentru 45 de boli Făcând o scurtă radiografie a treburilor țăranilor din această perioadă, am spune că oamenii sunt ocupați cu făcutul conservelor, cu strânsul porumbului și al strugurilor. Ei bine, pe Magdalena Ghebu, din Sascut Sat, comuna Sascut, am găsit-o adunând cu migală boabe de cătină. Femeia fusese la primele ore ale dimineții să strângă crenguțe de cătină, pline cu boabe mici, portocalii, coapte. Tufele de cătină nu sunt deloc prietenoase, fructele fiind greu de cules din cauza țepilor de pe crenguțe. Așa că, Magdalena Ghebu, a luat foarfeca de vie și o haină veche din care a încropit un “scut” pentru a putea aduce cătina acasă. “M-am înțepat toată și m-am zgâriat, dar merită efortul! În fiecare an culegem cătină și o facem cu miere, ca să ținem răceala departe. Punem cătina cu miere la borcan și o lăsăm 15 zile la macerat, la rece. După două săptămâni, e numai bună de mâncat, chiar dacă bobițele sunt acre. Se spune că aceste fructe conțin de 10 ori mai multă vitamina C decât citricele și este recomandată în combaterea mai multor boli”, declară Magdalena Ghebu, localnică. Femeia spune că obișnuiește să ia în fiecare dimineață, pe stomacul gol, o linguriță sau două din acest preparat, cel puțin o lună, pentru a-i crește imunitatea și pentru a avea o sănătate de fier. Cătina conține vitamine precum: A, B1, B2, B6, B9, E, F, K, P, beta-caroten, celuloză, fosfor, potasiu, fier, calciu, magneziu. Datorită proprietăților sale antioxidante, cătina se recomandă pentru întărirea sistemului imunitar (vindecă virozele respiratorii și gripa), sănătatea ochilor, previne îmbătrânirea, reglează sistemul endocrin, reglează nivelul de lipide din sânge și reduce inflamațiile. Boabele de cătină se recoltează din luna august până la sfârșitul lunii octombrie, dar și în timpul iernii. Chiar și înghețate, boabele sunt perfecte pentru utilizare. 0 SHARES Share Tweet loading...

