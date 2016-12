Actualitate Tamasi: Prins la braconat vulpi de Desteptarea - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter

În ziua de 03.12 a.c., în jurul orei 09.30, pe timpul executării unei patrulări intercomunale în zona comunei Tamaşi, vizând şi prevenirea şi combaterea faptelor de braconaj piscicol şi cinegetic, jandarmii din cadrul unui echipaj mobil de ordine şi siguranţă publică aparţinând Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Bacău s-au sesizat cu privire la faptul că în pădurea „Fundătura" s-au auzit două focuri de armă. Jandarmii s-au împărţit în două echipe şi au procedat la scotocirea zonei, iar la aproximativ 100 de metri de locul iniţial, în interiorul pădurii, au depistat un bărbat care avea asupra sa o armă de vânătoare în poziţie de tragere, încărcată cu două cartuşe, o cartuşieră în care se aflau 20 cartuşe de vânătoare, un rucsac şi un cuţit de vânătoare. După ce acesta a fost interceptat şi identificat de către jandarmi, întrebat fiind cu privire la prezenţa lui în locul respectiv, bărbatul în cauză, C.I. de 67 ani, a declarat că a tras două focuri de armă după o vulpe şi că nu posedă autorizaţie de vânătoare. Drept urmare, jandarmii au întocmit bărbatului respectiv actele de constatare sub aspectul comiterii unor fapte susceptibile încălcării prevederilor art. 42 din Legea 407/2006 privind vânătoarea şi fondul cinegetic (Practicarea vânătorii fără a fi înscris în autorizaţia de vânătoare), şi art. 343, C. Penal ( Uzul de armă letală fără drept)., acestea fiind predate lucrătorilor de poliţie din cadrul serviciului A.E.S.P. al I.P.J. Bacău pentru continuarea verificărilor în acest caz.