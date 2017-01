Multimedia Tâlhărie ratată de Desteptarea -

Un bărbat care a vrut să jefuiască o femeie a fost pus la pământ de mai mulți cetățeni pe o alee a unui bloc în apropiere de sediul Inspectoratului Județean de Poliție din Bacău. Incidentul a fost filmat de un locatar iar filmul a fost urcat pe Facebook. „Atenție seara, în special femeile, la indivizi dubioşi. Tâlhăriile se pot petrece şi nu întotdeuna veți avea şansa să intervină cineva ca aici. Când am început să filmez tâlharul era deja pus la pământ, iar victima, o femeie, se îndrepta spre secția de poliție. Bacău, vis a vis de bariera de la Poliție, 20:34", a scris Cristian.