Peste 60 de voluntari ai filialelor de Cruce Rosie din Romania vor participa intre 27-31 iulie la o tabara de pregatire pentru dezastre in Comanesti. Tabara se afla la cea de-a III-a ediţie. În fiecare an voluntarii Crucii Rosii iau parte la „Tabăra de pregatire si intervenţii în caz de dezastre” în Comanesti Galion, unde sunt pregătiţi să intervină în cazul unui dezastru major. Scopul acestei tabere este ca voluntarii Crucii Roşii să fie mereu pregătiţi să intervină în caz de dezastru şi să fie bine informaţi pentru a putea ajuta în oricare din cazurile cerute. Tabăra se adresează voluntarilor mai vechi, care au experienţă în acordarea primului ajutor sau voluntarilor care au fost activi la acţiuni. Tabăra este menită atât pentru voluntarii care trebuie să-şi reîmprospăteze informaţiile cât şi pentru cei care nu au fost instruiţi pentru asemenea cazuri. Printre principalele cursuri se află atelierul de logistică, atelierul de suport psihologic, atelierul de It&Comunicare,de organizarea taberei de sinistraţi, aplicatii in teren accidentat pe timp de zi si noapte, module de prim-ajutor si triaj, evacuare si gasire victime, etc. Module:

– Organizare tabara dezastre

– Modul triaj victime

– Modul prim ajutor avansat

– Atelier supravietuire

– Exercitii de zi si de noapte

– Exercitiu aplicativ cautare victime si transport 8 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.