Justitie Suvenir adus din Anglia: o puşcă cu aer comprimat de Catalina Chifu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter În preajma sărbătorilor pascale, în 2015, tânărul „puşcaş” s-a distrat copios: a tras cu puşca la o ţintă din tablă fixată pe grajd, dar şi în aer. Distracţia i-a adus un dosar penal şi o condamnare. Un tânăr din Comăneşti a fost trimis în judecată, în urmă cu doi ani, pentru infracţiunile de nerespectare a regimului armelor şi muniţiilor şi contrabandă calificată. În cursul lunii aprilie 2015, bărbatul a introdus în mod ilegal în ţară, prin Vama Nădlac, o puşcă cu aer comprimat şi o cutie cu 500 alice, cumpărate din Anglia, pe care le-a transportat în bagajul personal, cu un autoturism de ocazie, fără a le declara la vamă. Procurorii spun că A.I. a cumpărat puşca, folosindu-se de numele unui prieten pentru că nu avea documente de rezident în Anglia. În preajma sărbătorilor pascale, mai precis pe 6 aprilie 2015, tânărul a decis să testeze arma şi a tras cu puşca în curtea locuinţei, la o ţintă din tablă fixată pe grajd, dar şi în aer. A avut şi martori la distracţie care apoi l-au reclamat la poliţie. Astfel, la locuinţa inculpatului s-a făcut o percheziţie şi a fost ridicată puşca. În urma verificărilor, s-a constatat că A.I. nu este autorizat să deţină, să poarte sau să folosească arme şi muniţii letale sau neletale. Bărbatul nu a putut fi audiat în primă instanţă pentru că era plecat în Anglia. Cu toate acestea, la sfârşitul anului trecut, Judecătoria Moineşti l-a condamnat la 2 ani şi 20 de zile închisoare, pedeapsă amânată pe un termen de supraveghere de 2 ani, iar puşca a fost confiscată. În apel, inculpatul a cerut achitarea, susţinând că s-a aflat în eroare în condiţiile în care, în Marea Britanie, pentru astfel de arme nu este necesară autorizarea sau înregistrarea. Curtea de Apel Bacău nu a ţinut cont de aceste argumente şi a stabilit pedeapsa la 2 ani şi 1 lună închisoare, cu suspendare. În plus, bărbatul va avea o serie de interdicţii, printre care şi aceea de a purta şi folosi orice categorie de arme pe o perioadă de 2 ani. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.