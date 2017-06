Social Suplimentări de polițiști pe perioada Bacalaureatului de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Polițiștii băcăuani acționează suplimentar, pentru desfăşurarea în condiții de liniște și siguranță a examenului național de Bacalaureat. Pentru prevenirea evenimentelor negative şi asigurarea desfăşurării în condiţii de linişte şi siguranţă a examenelor, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bacău, a dispus suplimentarea dispozitivului curent care acționează pentru liniștea și siguranța comunității. Astfel, pe durata examenului național de Bacalaureat, în județul Bacău, peste 50 de polițiști rutieri, de ordine publică și investigații criminale vor acționa, zilnic, suplimentar faţă de activităţile dispozitivelor curente din teren. Echipajele din teren vor acţiona pentru a depista şi lua măsurile legale faţă de persoanele care, prin comportamentul sau activităţile pe care le desfăşoară, afectează climatul de siguranţă publică. În acest sens, centrele de examinare sunt incluse în itinerariile de patrulare ale polițiștilor. De asemenea, poliţiştii rutieri vor acţiona pentru fluidizarea traficului rutier, prevenirea accidentelor rutiere, precum şi a ambuteiajelor. Efectivele Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bacău sunt în teren pentru menținerea unui climat de ordine şi siguranţă publică şi fluidizarea traficului rutier, în zona unităţilor de învăţământ, astfel încât examenul național de Bacalaureat să se desfășoare în condiții de normalitate. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.