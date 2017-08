O sursă de litiu, element utilizat, printre altele, în producția de acumulatori pentru dispozitivele electronice mobile, a fost identificată în sedimente conservate în lacuri formate în zonele unor supervulcani. Cercetarea detaliază o nouă metodă de localizare a litiului în sedimente din lacuri vulcanice. În prezent, mare parte din cantitatea de litiu, un metal alb-argintiu, provine din depozitele de pegmatite din Australia și din saramuri aflate la altitudini mari în Chile. Supervulcanii pot produce erupții masive de sute și chiar mii de kilometri cubi de magmă. În urma unei erupții, pierderile masive de magmă duc la prăbușirea pereților camerei magmatice, iar vulcanii apar ca niște găuri imense, cunoscute sub numele de caldere vulcanice. De cele mai multe ori, aceste găuri se umplu cu apă și formează un lac. De-a lungul a zeci de mii de ani, ploile și izvoarele subterane eliberează litiul din depozitele vulcanice din străfunduri, acesta acumulându-se împreună cu sedimentele în apa din calderă. Pentru descoperirea faptului că supervulcanii oferă cea mai bună sursă de litiu, echipa de oameni de știință condusă de Gail Mahood, profesor de științe geologice la Universitatea Stanford University, a analizat mostre provenind din zona mai multor supervulcani, majoritatea din Statele Unite. Cercetătorii au aflat astfel că micromineralele pot fi utilizate ca un indicator al concentrației inițiale de litiu — spre exemplu, o mai mare abundență de rubidiu în sedimente semnalează prezența unei cantități mai mari de litiu, în timp ce concentrațiile ridicate de zirconiu indică mai puțin litiu. ”Ne putem folosi de conținutul de zirconiu pentru a-l determina pe cel de litiu în aproximativ 100 de părți la milion”, a declarat autorul principal al studiului, Thomas Benson, absolvent al universității amintite care a început să lucreze la această cercetare în 2012. ”Faptul că acum avem o modalitate mai accesibilă de a găsi mai multe din aceste depozite de litiu dovedește că această lucrare geologică fundamentală poate ajuta la rezolvarea unor probleme ale societății”, a adăugat el. Potrivit oamenilor de știință, căutarea litiului în zona supervulcanilor ar ajuta la diversificarea ofertei mondiale a acestui metal. De la descoperirea sa în anii 1800, litiul a fost utilizat în special în tratamentele psihiatrice și în producția de arme nucleare. La începutul anilor 2000, acest metal a devenit principala componentă a acumulatorilor litiu-ion care oferă astăzi energia necesară dispozitivelor mobile, de la telefoane la laptopuri și mașini electrice, precizează sursa citată. AGERPRES 5 SHARES Share Tweet

