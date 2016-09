La Onesti, intr-un oras pe care il consideram a fi al doilea din judet, pentru ca primul este, nu-i asa?, Bacaul, un investitor a decis ca poate face un supermarket virtual. Un site pe care mergi si comanzi ce produse doresti si pe care le platesti când iti sunt aduse acasa. Bacaul, primul oras al judetului, nu are asa ceva si nici nu am auzit sa fie in program sa se faca. Adica, o astfel de afacere poate sa functioneze in Onesti si in Bacau nu?

Haideti sa o luam din perspectiva clientului. La supermarket nu mergi intotdeuna de placere. De multe ori mergi pentru ca ai nevoie urgenta de niste produse pe care nu le poti gasi la chioscul de la parterul blocului. Sau mergi sa faci aprovizionarea pe o saptamâna.

Si incep problemele: daca nu ai masina, trebuie sa cari sacosele, daca ai, trebuie sa gasesti loc de parcare. Faci cumparaturile si mai tragi cu ochiul: e mai liber la casa, sau tot aglomerat? Surprinzator, nu mai e produsul pe care-l doreai neaparat. Ajungi la casa si vezi ca iar ai depasi plafonul pe care ti l-ai impus. Te intorci spre casa si ramâi blocat in trafic. Si asa mai departe.

Un supermarket online ar rezolva multe probleme si ti-ar permite sa mai câstigi ceva timp. Intrebarea este, insa, de ce in Bacau, nu s-a gândit nimeni la asa ceva? Am avut si inca mai avem livrari de mâncare la domiciliu. Desigur, cândva generoase, au tot scazut pentru a se adapta la gusturile si posibilitatile bacauanilor.

Probabil aici ar fi cheia problemei. Pentru ca nu pot sa nu observ ca prin cosurile de cumparaturi ale bacauanilor cam bate vântul. Acum nu stiu ca onestenii sa fie mai bogati, dar mai stii? Oricum, astept cu interes o asemenea initiativa si in Bacau.