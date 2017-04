Băcăuanul, din păcate, nu are dezvoltată prea mult cultura asigurărilor, nici în privinţa poliţelor de viaţă, şi cu atât mai puţin a bunurilor. De cele mai multe ori, proprietarii de bunuri, în special, locuinţe, îşi lasă proprietăţile în voia sorţii, după principiul „Poate, mie nu o să mi se întâmple!”. În plus, cei care obişnuiau să-şi asigure, periodic, proprietăţile, la un moment au renunţat să o mai facă, dezamăgiţi de atitudinea firmelor de profil care, fie nu le-au acordat despăgubiri aşa cum stipulau contractele, fie au prelungit la nesfârşit momentul plăţii daunelor asigurate. Situaţia este relevată, pe undeva, şi de statisticile Pool-ului de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale (PAID). Potrivit PAID, la 31 decembrie 2016, erau active 47.807 poliţe de asigurare obligatorie a locuinţei (PAD) împotriva riscurilor de cutremur, inundaţii şi alunecări de teren. Dintre acestea, cele mai multe erau încheiate de proprietarii de case din mediul urban – 30.005, în vreme ce 17.802 erau în mediul rural. Totalul poliţelor PAD active reprezentau un grad de cuprindere în asigurare de 17,04%. Situaţia nu e deloc încurajatoare nici în acest an. „La 28.02.2017, erau active 47.930 poliţe (30.331 în mediul urban şi 17.599 în mediul rural), reprezentând un grad de cuprindere în asigurare de 17,08%”, ne-au transmis reprezentanţii PAID România. Bătrânii da, tineri..mai ba Potrivit statisticilor, în judeţ există circa 260.000 de locuinţe, dintre care numai în municipiul Bacău sunt aproximativ 67.000. Un calcul simplu, relevă că puţin peste 18 la sută din locuinţele din întreg judeţul sunt asigurate obligatoriu împotriva dezastrelor naturale. „Nu e nimic schimbat în atitudinea băcăuanilor, în sensul că cei în vârstă îşi fac asigurări la case, iar cei tineri nu prea, eventual, când îi obligă banca. Mai fac şi cei care au poliţe facultative, pentru că îi obligă legea. Pe de altă parte, la ţară, se fac asigurări PAD pentru că, în general, la primării, există un angajat care, atunci când vine ţăranul, îi bagă sub nas şi asigurarea obligatorie, zicându-i că e obligat să o facă”, spune un boroker de asigurări din Bacău. Să mai spunem că de anul trecut, poliţele facultative se emit obligatoriu cu „franşiza PAD”. Mai reţinem că, numai în cazul unui cutremur cu intensitate peste medie, se simte o uşoară creştere a numărului de asigurări obligatorii la case. În rest, pauză. Preţul unei poliţe este de 20 de euro pe an pentru locuinţele de tip A (din cărămidă, beton armat sau orice alt material rezultat în urma unui tratament termic şi/sau chimic) şi acoperă suma de 20.000 de euro. Imobilele de tip B (din cărămidă nearsă sau orice alt material nesupus unui tratament termic şi/sau chimic) pot fi asigurate prin poliţa PAD contra sumei de 10 euro pe an, pentru o despăgubire de 10.000 de euro. 0 SHARES Share Tweet

