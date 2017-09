Street FOOD Festival, primul festival de mâncare de stradă din România, ajunge la Bacău între 7 și 10 septembrie, în Parcul Cancicov. Toamna aceasta, locuitorii de pe malul Bistriței sunt invitați să se alăture experienței culinare desăvârșite. Mâncăcioșii și pofticioșii băcăuani sunt așteptați să savureze cele mai gustoase preparate de #StreetFood, de la burgeri la gogoși, de la pastramă la produse vegane și vegetariene. Mâncarea apetisantă va fi acompaniată de concerte în aer liber, filme culinare, ateliere de gătit și activități pentru cei mici, cei mari și bineînțeles pentru patrupezi. Street FOOD Festival este primul festival de street food din România, o experiență culinară unică și multiculturală care a debutat în 2016 la Cluj-Napoca și care a reușit să încânte papilele gustative a peste 180 de mii de gurmanzi din întreaga țară. Line-up Festival Stage: Joi, 7 septembrie

17:30 – Amalia Gaiță

19:00 – JazzyBIT

20:30 – Otherside Vineri, 8 septembrie

17:30 – Soul Serenade

19:00 – Straight From the Bottle

20:30 – Cuibul Sâmbătă, 9 septembrie

19:00 – The Mono Jacks

20:30 – byron Duminică, 10 septembrie

17:30 – Luni la Teatru

19:00 – Domino

20:30 – Robin and the Backstabbers Program Cinema Zone:

Joi, 7 septembrie: Burnt

Vineri, 8 septembrie: The Hundred Foot Journey

Sâmbătă, 9 septembrie: Chef

Duminică, 10 septembrie: Big Night 79 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.