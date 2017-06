Top Story Știința predată într-o formă nouă: „Biochimia dragostei” și „Anatomia fericirii” de Silvia Patrascanu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Grupul de inițiativă BioPsychoTeam și Universitatea „George Bacovia” au organizat, săptămâna aceasta, conferința „Călătorie în biologie: de la corp la minte și retur”.

Au participat peste 250 de elevi și studenți de la Universitatea „George Bacovia”, Colegiile „Vasile Alecsandri”, „Mihai Eminescu”, „Ferdinand I”, „N. V. Karpen”, „Dumitru Mangeron” și Federația Tinerilor din Bacău. Conferința a fost urmată de patru work-shopuri inovative despre predarea științei într-o altă manieră, având următoarea tematică: „Biochimia dragostei” – prof. Emanuela Oiegar, Colegiul „Vasile Alecsandri”; „Stressed out” – lector Cristina Koleci, Owner Key Concept; „Anatomia fericirii” -psiholog Cristina Costache; „Stresul, inamic sau prieten” – dr. Biolog Tina Cristea. Proiectul „Călătorie în biologie” a fost finanțat de Fundația Comunitară Bacău prin fondul „Științescu”, dedicat proiectelor educaționale care încurajează pasiunea pentru științe și tehnologie a copiilor și tinerilor până la 19 ani.

Partenerii proiectului sunt, la nivel național, Fundația Româno-Americană și Federația Fundațiilor Comunitare din România, iar la nivel local, Inspectoratul Școlar al Județului Bacău. Finanțatorii programului sunt Dedeman și Barrier. Prin Fondul „Științescu", ediția I, șapte proiecte au fost susținute cu suma totală de 122.655 lei, din care 32.586 lei s-au strâns prin evenimentul Semimarathon: „Astronomia – punte spre viitor", Clubul Științelor, PRACTIC – Curios și motivat, „Atelierul de Tehnologie", „Firma de exercițiu", „O școală luminoasă", „Călătorie în Biologie – de la corp la minte și retur".

