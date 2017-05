Contrasens Stephen Fry, blasfemiatorul de Razvan Bibire - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Europenii, mai ales cei din partea occidentală, fac mare tam-tam în legătură cu pericolul imigranților musulmani care nu ar înțelege valorile noastre și care aduc de acasă fel de fel de probleme, între care și cele legate de fanatismul religios. Ni se dau exemple despre cum se interpretează Islamul și despre cum sunt pedepsiți „blasfemiatorii” religiei. Dar, dacă ati afla că blasfemia nu este pedepsită doar în țările musulmane, ci chiar și în democratica și seculara Uniune Europeană? De exemplu, în regiunea franceză Alsacia, articolele 166 și 167 din Codul Penal al Imperiului German, rămas în vigoare după ce regiunea a fost anexată Franței la 1918, pedepsesc blasfemia. E drept, aceste articole nu au mai fost aplicate din 1954, însă, în Irlanda, o lege adoptată în 2009 spune că este ilegal să se publice sau să se discute o problemă care este „extrem de abuzivă sau insultătoare în ceea ce privește aspectele sacre ale oricărei religiie, și, prin aceasta, provocându-se în mod intenționat indignarea în rândul unui număr însemnat de credincioși.“ Victimă a acestei legi a căzut, recent, actorul Stephen Fry, pe care-l cunoaștem din filmul „V from Vendetta”, în care a jucat rolul lui Gordon Deitrich, un comediant care este întemnițat și executat de politia secretă pentru că la luat la mișto pe primul ministru. Stephen Fry a fost reclamat de un cetățean că într-un interviu din 2015 ar fi rostit următoarea frază:”„Cum să îndrăznești să creezi o lume în care există atâta mizerie? Nu e vina noastră? Nu e corect. E cu totul, cu totul rău. De ce ar trebui să respect un zeu capricios, meschin și absurd care a creat o lume atât de plină de nedreptate și durere?[…]Deoarece zeul care a creat acest Univers, dacă a fost creat de Dumnezeu, este destul de clar un maniac, un maniac absolut, total egoist. Iar noi trebuie să ne petrecem viața în genunchi mulțumindu-i. Ce fel de Dumnezeu ar face asta?”. Reclamația a fost depusă la Garda Síochána (cunoscută și sub numele de Gardai – Poliția irlandeză) care a demarat o investigație. Totuși, după câteva zile, investigația a fost închisă pe motiv că nu s-au găsit suficienți cetățeni care să se declare ultragiați de aceste afirmații, ceea ce i-a făcut pe criticii legii blasfemiei să susțină că motivul este și mai scandalos decât investigația în sine deoarece ar stimula oamenii să se declare ultragiați când văd sau aud ceva ce considera a fi o blasfemie. De la intrarea în vigoare a legii, la 1 ianuarie 2010, aceasta este primul caz documentat al aplicării prevederilor sale. 0 SHARES Share Tweet

