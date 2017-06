Educatie Start la Bacalaureat 2017 de Florin Stefanescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Absolvenții claselor a XII-a intră de astăzi în febra examenelor de bacalaureat. Primul pas, evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română. Cu alte cuvinte, proba de „încălzire”. Și spunem asta pentru că la probele orale nu se dau note, ci calificative: începător, experimentat, avansat. Astfel, cei care vor merge astăzi la examen vor primi certificate de începători chiar și dacă nu știu nimic. Asta pentru că Ministerul Educației a introdus încă din 2011 acest tip de notare pentru probele orale, la fel ca în Europa. Așadar, acestea se trec doar prin simpla participare la examen. Candidații nu sunt respinși sau admiși, ci primesc aceste certificate de competențe. Cu un punctaj zero, se obține nivelul de începător și se poate merge mai departe, la probele scrise. Sunt declarați respinși doar acei elevi care refuză efectiv să răspundă la unul dintre subiecte de pe biletul extras. Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română au loc astăzi și mâine, urmând ca pe 8 și 9 iunie să se deruleze evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă. Pe 9, 12 și 13 iunie va avea loc evaluarea competențelor digitale, iar pe 14/16 iunie, evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională. Probele de foc vor începe pe 26 iunie, odată cu proba scrisă la Limba și literatura română. Proba scrisă la Limba și literatura maternă se va disputa pe 27 iunie, iar pe 28 iunie, proba obligatorie a profilului – probă scrisă (Matematică, la profil real, sau Istorie, la profil uman). Pe 30 iunie va avea loc proba la alegere a profilului și specializării (Fizică, Chimie, Biologie sau Informatică, pentru profilul real, și Geografie, Filosofie, Logică și argumentare, Economie, Psihologie sau Sociologie, pentru profilul uman). Afișarea rezultatelor se va face pe 5 iulie, până la ora 16.00, imediat, până la ora 20.00 urmând depunerea contesatațiilor care vor fi rezolvate în intervalul 6-9 iunie. Afișarea rezultatelor finale va avea loc pe 10 iulie. 0 SHARES Share Tweet

