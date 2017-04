Top Story Stănișești: Trei copii au murit într-un incendiu de Desteptarea - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Trei frați cu vârste cuprinse între 7 și 9 ani au murit arsi de vii într-un incendiu care s-a produs în satul Slobozia Nouă din comuna băcăuană Stănișești. „Iniţial a fost anunţat incendiul la o casă de circa 25 de metri pătraţi. La ora 07,55 a fost lichidat incendiul şi ulterior, când au intrat colegii în ceea ce mai rămăsese din ea, au fost găsite trupurile minorilor de 6, 8 respectiv 9 ani. Părinţii erau plecaţi”, a declarat Andrei Grecu, , purtătorul de cuvânt al ISU Bacău. Potrivit sursei citate, cauza probabilă a izbucnirii incendiului este sistemul de încălzire sau o candelă ori o lumânare. Părinții erau plecați. 37 SHARES Share Tweet

