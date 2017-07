Bacaul este singurul oras resedinta de judet unde nu exista un stadion care sa poata gazdui competitii la un nivel cât de cât rezonabil. Pe acest stadion au jucat nume mari ale fotbalului românesc si echipe de prestigiu ale Europei, de la Emeric Dembroschi la Dudu Georgescu, la Soiman sau Mangeac, de la Arsenal Londra la echipa Danemarcei si alti atâtia performeri. De pe stadionul din Bacau si-au inceput ascensiunea spre titlurile olimpice atleti ce au ramas inscrisi in antologiile sportului la cel mai inalt nivel. In anul 2000, stadionul era dotat cu instalatie de nocturna, iar pe gazonul nostru erau prezente constant echipe precum Steaua, Craiova, Rapid sau Dinamo. Dupa 2004, lucrurile au luat-o abrupt la vale, echipa de fotbal a intrat in decline, iar stadionul a fost abandonat, cu promisiuni de la autoritati ca va fi refacut la standarde moderne. Anii, banii si promisiunile au trecut, iar stadionul din plin centrul orasului este o ruina jalnica acum, distrus, devastat, napadit de buruieni. WordPress YouTube Gallery Plugin Furtuna de vineri seara le-a sugerat autoritatilor sa ii dea alta intrebuintare: cea de piscina, plina cu vegetatie spontana si brotaci burtosi si galagiosi. 1.8k SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.