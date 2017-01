Cu acordul Direcției de Sănătate Publică și cel al Ministerului Sănătății, Spitalul Orășenesc Buhuși și-a actualizat din nou structura organizatorică. Fostul compartiment de chirurgie generală revine la vechiul statut de secție, iar compartimentul de A.T.I. va avea un număr sporit de paturi. Secția de chirurgie generală, recent renovată, dotată corespunzător, are și o încadrare valoroasă. Aceste modificări au fost fundamentate și pe baza creșterii indicelui de operabilitate, care a fost, de la an la an, tot mai mare. Dr. Toron Mouhannad, manager, ne-a prezentat și alte elemente ale dinamicii optimiste care vizează numărul/structura specialităților spitalului: ,,În ultimele șase luni, au plecat trei medici din specialitățile psihiatrie, chirurgie, radiologie, dar am reușit să atragem alți cinci medici care i-au înlocuit, precum și un medic dermatolog și un reumatolog. Ultimul poate prescrie și proceduri de B.F.T. Încercăm, astfel, să readucem la viață specialitățile care în ultimii ani au fost în conservare, B.F.T. și dermatologie. Am întărit și echipa medicală de la secția psihiatrie, prin angajarea unui medic primar și a unui medic specialist (rezident venit la post). O bucurie foarte mare o constituie și semnarea contractelor de muncă pentru 13 medici rezidenți pe diferite specialități: A.T.I., medicina de laborator, cardiologie, neurologie, reumatologie, pediatrie, O.R.L. etc. Reușim, astfel, să asigurăm și continuitatea serviciilor medicale la acest Debutăm în 2017 cu o specialitate nouă în ambulatoriul integrat: urologie, unde tratează cunoscutul medic dr. Aurel Angheluș. Trebuie să promovăm o strategie de personal actualizată la cerințele actuale, altfel, în condițiile în care majoritatea medicilor pleacă din țară, riscăm să punem în pericol unele structuri ale spitalului. Sperăm că, dacă vom avea resursele financiare necesare, în anul 2017 vom rezolva o mare parte din neconformitățile pe care spitalul le are cu termen”. Constantin Poiană, manager de calitate, completează: ,,În 2017 continuăm modernizarea spitalului și reactualizarea structurii personalului, ne pregătim pentru o monitorizare complexă A.N.M.C.S., conform Ordinului 639/2016. Ne pregătim și pentru ciclul II de acreditare, cel care face diferențierea între spitale. Spitalele care nu reușesc să mențină acreditarea din ciclul I și să obțină acreditarea pentru ciclul II risca să piardă finanțarea de la Casa de Asigurări de Sănătate”. 75 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.