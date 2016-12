Spirit civic si jucarii pentru copii

Câţiva prieteni din Bacău cu înclinaţii artistice și-au dat întâlnire pentru a doua oară anul acesta, sub acelaşi acoperiş timp de câteva zeci de minute, cu o chitară, o orgă şi un microfon, pentru a încerca să aducă un zâmbet în sufletul copiilor cu nevoi speciale din cadrul Centrului de Educație Incluzivă nr.1 Bacău.

Printre cei care au spus prezent invitației inițiatorului (Dorin Chirilescu – Spirit Civic), se numără membrii ai formațiilor cu renume din Bacău precum Valy Stoleru Band (VSB), Formația Artizan, Formația Playlist, Formația Volare, dar și prieteni artiști precum Seby Roman, George Grigoriu, Simona Gavril şi alţi invitaţi surpriză, ce au încercat timp de câteva zeci de minute să transmită un mesaj de solidaritate prin note muzicale comunității noastre.

Evenimentul a avut loc miercuri, 7 decembrie, începând cu orele 19:00 la Beraria Valhalla, iar intrarea a fost liberă, existând doar rugămintea ca fiecare dintre cei prezenți să vină cu o jucărie sau o pungă de dulciuri pentru aceşti copii.

Ieri, cadourile donate au ajuns la copiii din Centrul de Educație Incluzivă nr.1, care au cântat alături de noi colinde și s-au bucurat de zâmbetele oferite de băcăuanii cu suflet.

Mulțumim pe rând:

Formației Playlist

Formației Volare

Formației Artizan

Formației Valy Stoleru Band (VSB)

și prietenilor care au fost alături de noi, cu speranța că acest eveniment va deveni o tradiție ce aduce sub același acoperiș artiști băcăuani pentru o cauză ce merită atenția tuturor.

De asemenea, mulțumim gazdei noastre, Valhalla, pentru deschiderea și ajutorul oferite și atât de necesare.

„Credem că doar printr-o implicare directă, societatea noastră poate evolua într-un sens pozitiv, astfel ajunși deja la a doua ediție anul acesta, putem spune că da, băcăuanilor le pasă și sunt sensibili la nevoile celor din jur. In urma ediției din aprilie am reușit să strângem jucării și dulciuri pentru peste 150 de copii, iar acum odată cu ediția a doua, am reușit să strângem aproape de două ori mai multe jucării și dulciuri.

Aș dori să precizez că o regulă de bază a acestui eveniment cu scop caritabil este că nu se adună bani, nu se promovează politicieni. Adunăm dulciuri şi jucarii pentru aproape 100 de copii cu nevoi speciale…”

Inițiator – Dorin Chirilescu – Spirit Civic