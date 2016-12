Social Spectacolul Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Cu ocazia Sărbătorilor de iarnă, elevii Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare Tîrgu Ocna și-au exprimat talentul de artiști, sens în care au organizat un spectacol tradițional de colinde și pantomimă, încărcat cu surprize și momente frumoase, dedicat atât colegilor cât și personalului. Spectacolul a fost susţinut de un grup format din 10 elevi, sub îndrumarea domnului Agent șef principal de penitenciare Serioja BOTEZATU și a cuprins un colaj de colinde tradiționale specifice fiecărei zone geografice însoțit de un moment de pantomimă. Elevilor li s-au alăturat Trupa de urși din Comănești, care au prezentat dansul urșilor de pe Valea Trotușului.

Evenimentul s-a desfășurat la Sala de festivități, elevii transmițând cu această ocazie urări întregului colectiv al Școlii și mulțumiri corpului profesoral.

