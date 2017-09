De două ori a fost ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, în județul Bacău anul acesta și de fiecare dată a vizitat obiective, i-a ascultat pe oficialii locali, și-a notat problemele și a făcut niște promisiuni. „În timpul prezenței Ministrului Transportului în județul Bacău și întâlnirii cu echipa parlamentarilor PSD au avut loc discuții punctuale referitoare la starea podului din Onești și a drumurilor naționale”, arată Sorin Brașoveanu, președintele Consiliului Județean (CJ) Bacău. Ce s-a făcut după plecarea ministrului Cuc? Au fost alocate 7,89 milioane de lei prin PNDL pentru podul din Onești peste Trotuș (DN 11), iar Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), aflată în subordinea Ministerului Transporturilor, a demarat mai multe investiții: reabilitarea drumului național Vaslui-Bacău (Plopana-Odobești-Secuieni-Traian), „care a fost deja finalizată, s-a turnat covor asfaltic, s-au făcut marcaje și tot ce era necesar”, a început lucrările pe drumul național Bacău-Piatra Neamț pentru refacerea unor tronsoane din Buhuși, Gârleni, Lespezi și cele de reabilitare a DN 12 A Ghimeș-Comănești. „Lucrările la drumul Ghimeș Făget-Comănești au început, dar nu vor fi finalizate în acest an. Deoarece există porțiuni betonate, sunt necesare tratamente speciale care să asigure o bună aderență a asfaltului”, susține președintele CJ Bacău. Un punct sensibil a fost și rămâne șoseaua de centură. Sorin Brașoveanu afirmă că documentația a fost actualizată, este gata și urmează să fie demarată procedura de licitație pentru stabilirea executantului. Optimist, președintele CJ Bacău arată că există și o parte bună în toată această poveste: traseul de 18 km a devenit drum expres, ceea ce înseamnă șoseaua va fi mai lată, iar grosimea și rezistența vor fi mai mari. 1 SHARES Share Tweet loading...

