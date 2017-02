Sorin Brașoveanu, președintele Consiliului Județean, va face parte din echipa care va reprezenta România în cadrul „Observatory on Local Autonomy” (OLA). Invitația a venit din partea Crinei Verga, lector la Universitatea „George Bacovia” și coordonator al echipei OLA. Rețeaua de cercetare științifică „Observatory on Local Autonomy” (Observatorul privind autonomia locală) a fost creată în 2008 de prof. Stephane Guerard, doctor în drept public, de la Universitatea din Lille (Franța) și reunește 70 de echipe din statele Uniunii Europene, la care se adaugă echipe din Rusia, Turcia, Norvegia, Serbia, Muntenegru, Albania, Republica Moldova, San Marino și Islanda. Această rețea internațională de cercetare studiază aspecte privind descentralizarea, autonomia locală, multiguvernanța, gestionarea colectivităților locale, analizează rezultatele, le face cunoscute prin lucrări științifice publicate de edituri prestigioase și încearcă să-i sensibilizeze pe decidenții politici cu privire la anumite teme. De asemenea, OLA organizează întâlniri de lucru și colocvii științifice care permit explorarea mai profundă a realităților din zona administrației locale. 0 SHARES Share Tweet

