Soprana Gabriela Istoc cânta pentru copiii cu nevoi speciale

Bacauanii cu suflet mare pot deveni, in decembrie, Mos Craciun pentru copiii cu nevoi speciale. Vor primi in dar, pentru gestul lor, o seara minunata la Teatrul de Vara “Radu Beligan”. Nu e deloc greu, e suficient, pentru asta, sa participe la proiectul caritabil „Zâmbet pentru copii” al Asociatiei “Betania” si sa ajute, astfel, la dotarea unui centru destinat copiilor cu dizabilitati. „Beneficiarii directi ai acestui centru sunt copiii cu un diagnostic foarte grav, sever, având gradul I de handicap, care necesita terapie de lunga durata, arata Adrian Indreas. Un procent semnificativ dintre acesti copilasi sunt imobilizati intr-un fotoliu rulant, dependenti de personal specializat si care necesita atentie, ingrijire si supraveghere permanenta.” Craciunul este pentru suflet, iar donatiile din suflet, pentru acesti copii, mai spune Adrian. In noul centru vor beneficia gratuit de toate serviciile de specialitate, având dreptul la o noua sansa care pâna acum le-a fost refuzata. „Fiti alaturi de copii, impreuna cu Asociatia Betania, Primaria Municipiului Bacau si Simba Invest si donati pentru un «Zâmbet», iar noi va oferim un Concert Magic de Craciun”, promite Adrian Indreas. Concertul va avea loc pe 23 decembrie si va fi sustinut de orchestra Filarmonicii „Mihail Jora”, dirijor Rober Gutter (SUA), corul Colegiului de Arta „George Apostu”, dirijor Ionuț Vilcu, clasele de balet ale Colegiului de Arta, profesor Simona Baicu, trupa “Feelings” si minunata, talentata soprana Gabriela Istoc. Accesul la concert se face pe baza de invitatie. Cei care doresc sa sustina aceasta cauza si fac dovada donarii a cel putin 50 lei pot intra in posesia invitatiei de la Asociatia Betania (str. Nordului, 19bis, telefon 0234.586.002), Simba Invest (str. Republicii, 193, telefon 0372.732.114) sau Agentia Travel (str. 9 Mai, 29, telefon 0745.161.616).

Donatiile se fac in cont RO08BACX0000003009162012, deschis la Unicredit Bank Bacau, beneficiar Asociatia Betania. 3 SHARES Share Tweet

