Sondaj exit-poll: PSD 45%

PSD a obținut la Camera Deputaților 45,3% din voturile exprimate la alegerile parlamentare de duminică și 45,4% la Senat, în timp ce PNL a obținut, atât la Camera Deputaților, cât și la Senat – 21%, potrivit sondajului realizat la ieșirea de la urne de Institutul Român Pentru Evaluare și Strategie – IRES, la comanda Digi 24. Pe locul al treilea se situează USR, cu 9,3% la Camera Deputaților și 9,4% la Senat. ALDE are, conform IRES, 6,3% la Camera Deputaților și 6,4% la Senat, în timp ce UDMR a obținut 6,7% la Camera Deputaților și 6,8% la Senat. Potrivit IRES, PMP nu a trecut pragul electoral, obținând 4,6% la Camera Deputaților și 4,7% la Senat. Estimarea IRES este realizată pe baza datelor culese până la ora 21,00, când s-au închis urnele. Marja de eroare este de plus/minus 1,6%. _______________________________________________ Conform unui exit-poll anuntat de Antena 3, PSD a obtinut peste 45% din voturile exprimate la alegerile parlamentare de astazi, in vreme ce principalul sau adversar, PNL, a obtinut doar 21 de procente. Pe locul trei se afla USR, cu 8,5 la suta, urmata de ALDE si PMP cu cate 6 procente. Datele sunt aferente orei 19.00 si pot suferi corectii. Datele finale ale exit-pollului ANANGARDE vor fi oferite la ora 23.00. Marja de eroare este de 2,5% EXIT-POLL ALEGERILE PARLAMENTAR CAMERA DEPUTAȚILOR PSD: 45,5% PNL: 21,7% USR: 8,5% ALDE: 6% PMP: 6% UDMR: 6% PRU: 2,5% PAN: 1,1% Altul: 2,7% EXIT-POLL ALEGERILE PARLAMENTAR SENAT PSD: 45,2% PNL: 21,8% USR: 8,9% ALDE: 6,5% PMP: 6% UDMR: 6% PRU: 2,5% PAN: 1,1% Altul: 2,0%

Exit-poll IRES PSD a obținut la Camera Deputaților 45,8% din voturile exprimate la alegerile parlamentare de duminică și 45,9% la Senat, în timp ce PNL a obținut la Senat 20,7% și la Camera Deputaților – 20,8%, potrivit sondajului realizat la ieșirea de la urne de Institutul Român Pentru Evaluare și Strategie – IRES, la comanda Digi 24. Datele sunt valabile până la ora 20,00, iar marja de eroare este de plus/minus 1,6%. Votul de azi arată o opțiune clară a românilor, dacă primele exit-poll-uri se vor confirma, a declarat, duminică, președintele PSD, Liviu Dragnea. „Mulțumesc tuturor românilor care au fost azi la vot și mulțumiri speciale pentru cei care au votat PSD. Dacă exit-poll-urile se vor confirma, votul de azi arată o opțiune clară a românilor și cred că pentru nimeni nu mai există nicio îndoială cu privire la câștigătorul alegerilor. (…) Astăzi, cetățenii au votat pentru creșterea economică, pentru mai mulți bani în buzunarele lor, pentru taxe și impozite mici, sprijin pentru oamenii de afaceri, pentru ca tineri să aibă locuri de muncă bine plătite, pentru readucerea la viață a satului românesc și pentru a ne hrăni din ceea ce produce pământul nostru. Votul de astăzi ne arată că români vor să se simtă acasă, în țara lor, și eu vreau ca România să fie o casă bună pentru toți românii", a declarat Dragnea, la sediul PSD din Băneasa. Potrivit acestuia, votul din 11 decembrie este un vot pentru redarea demnității medicilor și pentru a îmbunătăți rapid situația din educație și sănătate. „Va fi o noapte lungă. Le-am cerut colegilor noștri să stea până la finalul numărării voturilor. (…) Vrem să ne apărăm rezultatele", a spus Dragnea. AGERPRES

