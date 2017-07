Baza 71 Aeriană Câmpia Turzii va fi sâmbătă gazda unui miting aerian, cu participare băcăuană. În cadrul evenimentului vor fi prezentate în zbor aeronavele Forţelor Aeriene Române, într-un exerciţiu tactic demonstrativ cu forţe şi mijloace ale Forţelor Aeriene şi Forţelor Terestre Române. “Câmpia Turzii Airshow 2017” se deschide la ora 10.00, intrarea este liberă, iar spectacolul aerian va fi întregit cu prestaţia a cinci aeronave IAR 99 Şoim ale Bazei 95 Aeriene Bacău. Piloţii băcăuani îşi vor arăta măiestria în perimetrul aerian de la Câmpia Turzii, evoluând alături de ceilalţi invitaţi. Printre aceştia se numără Aeroclubul României, Iacării acrobaţi, Boboiacii – SAFA Boboc, Inspectoratul General de Aviaţie al MAI, Skydive Transilvania, Aeroclubul Luncani şi operatori aerieni particulari. Pe lista partenerilor figurează şi Aerostar SA Bacău. 2 SHARES Share Tweet

