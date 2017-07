Se vorbește mult despre acțiunea dăunătoare a soarelui asupra pielii, dar prea puțin despre pericolul pe care îl reprezintă razele ultraviolete pentru sănătatea ochilor, mai ales în zilele noastre, când stratul de ozon este din ce în ce mai fragil și cantitatea de ultraviolete tot mai mare. Sunt oare ochelarii numai un accesoriu la modă sau o necesitate? E doar fashion oare, mai ales acum, vara, să purtăm ochelari sau ne protejăm de fapt sănătatea ochiului? Avem fotofobie, alergii, infecții, dar nu știm cum să preîntâmpinăm acest lucru? Căci există riscuri, nebănuite de multă lume. De aceea, o bună informare ne poate salva de probleme în plus. Pentru că ochelarii pot fi un aliat deosebit pentru sănătatea ochilor. Dar cum trebuie ei aleși, când trebuie să îi purtăm? Despre toate aceste detalii am stat de vorbă cu dr. Cristian Postolache, medic primar oftalmolog, de la Clinica Gauss Bacău. – Domnule doctor, haideți să începem direct cu întrebarea: cât de mult ne afectează ochii razele soarelui de vară și cum trebuie să ne protejăm? – În primul rând, vorbim de ochelarul de soare, dar ne putem proteja și cu medicamente. Să o luăm sistematic. În principiu, ne referim, de fapt, la reducerea cantității de lumină care pătrunde în ochi. Dar, în momentul în care folosim ceva protector sau ceva mai închis la culoare, mă refer aici la ochelarii de soare, ochii sesizează că pătrunde mai puțină lumină și reacționează prin dilatarea pupilelor, cu scopul de a lăsa să intre o cantitate mai mare de lumină. Lucru ce se întâmplă când este mai întuneric sau când este noapte afară. Noaptea, pupilele se dilată și lasă astfel să pătrundă o cantitate mai mare de lumină, în ideea în care intră în acțiune alte celule din interiorul ochiului, acele celule cu conuri, cum se numesc, care sunt mai sensibile la lumină și sunt responsabile de vederea nocturnă. În momentul în care punem un ochelar de soare pe ochi pe timp de zi, se întâmplă acest fenomen: se dilată pupilele. Iar dacă purtăm ochelari prost făcuți, care nu au niște lentile cu filtre speciale, corecte, care nu reduc radiațiile ultraviolete, în mod real, atunci cantitatea de aceste radiații care pătrunde în ochi de fapt se mărește. Ceea ce duce la obosirea ochilor și chiar la distrugerea lor. – Deci acei ochelari ieftini, cu lentile colorate, nu sunt buni deloc pentru protecția ochiului în fața radiațiilor solare. – Acești ochelari doar reduc cantitatea de lumină, dar o reduc prost. E numai o culoare, o vopsea, care se aplică pe un plastic, dar care produce un efect negativ. De aceea, e bine să se apeleze la medici specialiști care pot recomanda un ochelar de soare de calitate, chiar dacă prețul nu e comparabil cu cel din piață. Trebuie să conștientizăm această problemă și să ne-o asumăm. În clinicile sau magazinele optice, ochelarii de soare sunt făcuți de firme care chiar se pricep la acest aspect, iar când facem o astfel de investiție, o facem practic pentru sănătatea ochiului. Prin nefolosirea ochelarului de soare sau folosirea lui incorectă, care este mai periculoasă din punctul meu de vedere decât nefolosirea lui, prin pătrunderea unei cantități mari de ultraviolete în ochi, despre care am vorbit, se poate ajunge în timp la atrofierea epiteliului pigmentar din retină și, de asemenea, la o boală care se numește degenerescență maculară, adică deteriorarea regiunii centrale a retinei (macula), ce determină scăderea acuității vizuale. – Se spune că ochiul deschis la culoare, verde, albastru, gri, este mai sensibil la lumina puternică. Este adevărat? – Da. Este sensibil la lumină, în general. Culoarea ochilor este dată de prezența pigmentului pe fața superioară a irisului. Irisul este cortina, diafragmul ochiului, care reglează cantitatea de lumină ce intră în ochi. Pe partea internă, există acel pigment, închis la culoare. Însă, cu cât acest pigment este în cantitate mai mică, ochii sunt mai deschiși la culoare. Cu cât e mai mult pigment, ochii sunt negri, căprui, iar cu cât pigmentul este mai puțin cantitativ, ochii sunt verzi sau albaștri, ochii albaștri fiind cei care au cel mai puțin pigment. De aici și sesibilitatea față de lumină a celor care au ochii deschiși la culoare. De obicei, lipsa pigmentului se cumulează cu tot: cu lipsa pigmentului și din piele, și din păr. Dar nu întotdeauna. Ei bine, da, astfel de persoane trebuie să se protejeze poate mai mult decât altele de razele soarelui. – Ochelarul heliomat înlocuiește cu succes un ochelar bun de soare? – Da. Cu succes. Din două motive. Unu: pentru că ochelarul folosește din start niște lentile performante, de calitate, cu filtre pentru ultraviolete. Și doi: pentru că ochelarii cu lentile heliomate reglează și cantitatea de lumină ce pătrunde în ochi și asigură, astfel, un confort mai bun pentru persoanele care îi poartă. De ce? Pentru că atunci când lumina nu mai este atât de puternică sau chiar este întuneric, acea lentilă heliomată se deschide la culoare și lasă să pătrundă în ochi aceeași cantitate de lumină de care are nevoie, deci asigură o lumină constantă pentru ochi. Se pot purta ochelari heliomați și fără dioptrii, pentru că au acea protecție necesară. Nu pot să spun că recomand în mod special ochelarul heliomat în defavoarea unui ochelar de soare. De obicei, ochelarii cu lentile heliomate se recomandă celor care trebuie să poarte ochelari permanent, pentru a se proteja, deoarece aceste lentile sunt tratate cu anumiți pigmenți care se introduc în sticla de ochelar. – Să continuăm discuția și pe partea de oftalmologie. Cu soare, fără soare, cu un ochelar corect ales sau cumpărat din piață, trebuie să avem ochi sănătoși. Când trebuie să ne adresăm medicului specialist pentru a nu avea probleme? Așteptăm primele simptome sau sunt indicate și controale periodice în scop preventiv? – Noi recomandăm, mai ales persoanelor trecute de vârsta de 50 de ani, controale oftalmologice anuale, pentru că după această vârstă încep să apară problemele de vedere la distanță, dar și alte afecțiuni ale ochiului, legate de retină sau de cristalin. Însă și până la această vârstă trebuie să avem grijă de ochii noștri. După 40 de ani, sau chiar și până la această vârstă, pot fi probleme cu vederea la aproape, urmare a mediului în care trăim, a locului de muncă, dacă se lucrează mult pe calculator și așa mai departe. De aceea, după 40 de ani e bine să facem controale anuale sau măcar o dată la doi ani, dacă nu sunt deja stabilite anumite afecțiuni. Până la 40 de ani, de obicei nu sunt probleme, așa că se poate extinde perioada de control la 4 sau 5 ani, doar să se verifice dacă s-a întâmplat ceva. Însă dacă o persoană este purtătoare de ochelari dinainte de 40 de ani, trebuie să facă un control anual sau poate chiar mai repede, în funcție de recomandarea medicală. – Numai că noi ne adresăm medicului doar atunci când încep să apară usturimi, dureri ale ochilor… – Obligatoriu când sunt instalate deja aceste simptome, de roșeață, usturimi, înțepături, senzație de corp străin în ochi, lipirea ploapelor dimineața la trezire sau când simțim că ne scade vederea, trebuie să ne adresăm unui medic oftalmolog. – Bun. Am fost la medicul specialist, ni s-a recomandat purtarea unui ochelar de vedere, chiar și de protecție, dar nu suntem un pacient ascultător. Adică nu revenim la control, nu respectăm o anumită medicație recomandată, nu purtăm ochelarii cum ni s-a spus. Ce se poate întâmpla? – Odată recomandat un ochelar, e clar că vederea începe să scadă. Noi, medicii, vrem să ajutăm, nimic mai mult. Însă ce ține de sănătatea personală, rămâne la latitudinea pacientului cât vrea el să fie de sănătos. Recomandăm controalele pentru a încerca să menținem acuitatea vizuală bună, prin care se poate desfășura în condiții normale activitatea de zi cu zi. Nimic mai mult. – Am auzit și păreri conform cărora dacă deja este stabilită o anumită dioptrie pentru ochi, purtarea ochelarului duce inevitabil, în timp, la creșterea ei. De exemplu, dacă mi s-a stabilit o dioptrie de +0,5 și mi s-a spus să port un ochelar de vedere în prealabil, în timp această dioptrie crește. Adică ochiul se obișnuiește cu ochelarul și devine mai leneș. E adevărat? – Nu. E doar o interpretare populară față de ceea ce se întâmplă cu adevărat. În realitate, mai ales la copii, pentru că ei sunt în creștere, mai puțin poate la adulții între 20 și 40 de ani, se modifică implicit și dioptria. Și atunci este recomandat un control medical periodic pentru a surprinde și creșterea capacității vizuale a ochiului sau scăderea ei. Dacă forțez ochiul și îl determin să facă un efort mai mare decât poate el duce, atunci și dioptria evoluează mai repede, adică rata de progresie a dioptriei este mai mare și se poate ajunge chiar la deteriorarea acuității vizuale. Adică nu mai putem vedea, nu mai avem ceea ce noi numim vedere de ”sută la sută”, care, în principiu, este vederea unui adult de 20 – 25 de ani, ce nu a avut în trecut sau în copilărie probleme care țin de sănătatea ochilor, deci un adult fără probleme oculare. Ca să revin la copilul care poartă un ochelar cu dioptrie de -1, în următorul an de -2 și apoi, să zicem, de -3, deci în fiecare an îi crește cu unu dioptria, dacă nu poartă ochelarul corect și nu revine la control cum i se recomandă, poate ajunge mai repede de doi ani de la -1 la -3. Deci rata de progresie e mai rapidă, nu după un curs firesc. – Cât de periculoși sunt pentru ochi acei ochelari cu dioptrii pe care îi găsim, la prețuri foarte accesibile, și în supermarketuri, chiar și în farmacii? Dacă știu că mi s-a recomandat un ochelar de +1,5 și mi-l cumpăr din aceste locuri, nu de la optica medicală, e bine? – Nu sunt neapărat periculoși, numai că nu sunt corect confecționați. De ce? În general, dioptriile stabilite la ambii ochi nu sunt egale. Pentru că prin construcție suntem niște entități asimetrice. Partea stângă a corpului nu este la fel cu partea lui dreaptă. De aceea, în majoritatea cazurilor, peste 60%, această asimetrie apare și la ochii. Așadar, nici ei nu sunt pe aceeași dioptrie. Dacă la ochiul drept e o dioptrie de +1,5, cel mai probabil la ochiul stâng e doar +1, de exemplu. Or, acei ochelari vânduți în comerțul de masă au ambele lentile pe aceeași dioptrie, care face bine la un ochi, dar nu și la celălalt. De aceea este recomandat ca ochelarul de vedere să fie realizat în clinici de optică medicală, după măsurătorile făcute de medicii oftalmologi, pe aparate speciale de mare precizie. E ca diferența între o haină pe care o iau de la magazin, după mărimea pe care știu eu că o port, făcută după un anumit tipar, și o haină pe care mi-o fac la croitor, exact după dimensiunile mele. Cu sau fără… asimetrii. Așa este și cu ochelarii. Oftalmologul îmi prescrie exact ochelarul care mă ajută să văd exact cât îmi trebuie. Dacă iau acei ochelari de la supermarket, pe de o parte vorbim de o simetrie care nu e recomandată, iar pe de altă parte e vorba și despre subiectivismul meu în momentul în care cumpăr o pereche de ochelari, chiar dacă nu mă pricep la asta, nu sunt o persoană avizată, dar mi se pare mie că văd mai bine cu acel ochelar, în acel moment. Ceea ce nu mai este neapărat bine când ajung acasă sau a doua zi când îmi pun acei ochelari pe ochi. Or, recomandarea unui medic este dată pe măsurători obiective. – La începutul discuției noastre ați spus că ne protejăm ochii cu un ochelar, dar și cu medicamente. Cum putem să luăm aceste medicamente? Sunt bune și cele pe care le luăm direct din farmacii pentru că am văzut o reclamă la televizor și am considerat noi că e suficient, sau trebuie să consultăm mai întâi un medic specialist? – Da. Sunt anumite medicamente care pot crește cantitatea de epiteliu pigmentar și, implicit, reducerea sensibilității la lumină. Sunt substanțe folosite de retină și de epiteliul pigmentar retinian în activitatea zilnică. Ele pot fi aduse în organism și prin alimentație, prin fructe și legume proaspete și colorate – morcovi, ardeiul gras roșu, roșiile etc. Dar, poate mai simplu e, o să îmi spuneți, să apelăm și la medicamente, din gama vitaminelor, sau la acele picături care se pun în ochi zilnic ori după o recomandare medicală. Sau poate nu neapărat mai simplu, ci ca o metodă de completare, pentru că nu întodeauna reușesc să asigur necesarul zilnic de pigmenți și aceste substanțe numai din alimentație. Deci, da, sunt pastile pentru fluidizarea sângelui. Picăturile se folosesc doar pentru umectarea ochiului. De principiu însă este bine ca aceste medicamente să se administreze la recomandarea medicului sau măcar a unui farmacist. Dar fără a ocoli în prealabil un diagnostic pe care doar oftalmologul îl poate stabili. – Ca o concluzie, ochelarul trebuie purtat permanent, dacă se stabilește o problemă de acuitate vizuală? – Dacă vorbim de ochelarul de vedere, este indicat ca acesta să fie purtat așa cum recomandă medicul oftalmolog, pentru că altfel ochiul obosește și se deteriorează, iar ochelarul de soare e bine să fie purtat cât mai mult timp la lumină puternică sau măcar atunci când ne expunem la soare pentru că protejează, reducem riscul de apariție a altor probleme de sănătate. Deci, ca o concluzie, e bine să ne protejăm în orice fel ochiul, pentru că are o funcție utilă cu exteriorul, cu mediul în care trăim, ne ajută să obținem multe informații necesare în activitatea zilnică și în luarea deciziilor ce țin de noi. Vorbim totuși de capacitatea de a… vedea.

Iată cum expresia ”cu ochii în soare” capătă noi valențe: nu numai că nu este recomandat să stăm neprotejați cu ochii în soare, dar este de preferat să avem grijă și de cei dragi să nu stea expuşi la soare fără protecția pe care le-o poate oferi o pereche potrivită de ochelari de soare, cu factor mare de protecție împotriva razelor UV. Pe scurt: nu stați și nu-i lăsați pe cei dragi cu ochii în soare. 1 of 7 Amănunte importante:

– ochelarii de proastă calitate ne pot afecta grav vederea

– lentilele de culoare închisă la un ochelar de soare nu asigură neapărat o protecţie mai bună decât cele deschise la culoare. Protecţia este asigurată de un filtru încorporat în lentile, nu de culoarea acestora

– persoanele ce au ochii deschişi la culoare trebuie să fie mai precaute la ultraviolete, pentru că sunt mai sensibile

– s-a demonstrat clinic faptul că expunerea pe termen lung la radiația UV induce leziuni ale pleoapelor, corneei, cristalinului și retinei, iar expunerea acută poate determina leziuni ale suprafeței anterioare a ochiului, asemănătoare arsurilor solare la nivelul tegumentelor

– cu cât este mai mare expunerea ochiului la radiația UV, cu atât crește riscul apariției tulburărilor oculare (apariția cataractei, a degenerescenței retinei, a cancerului de piele cu localizare la nivelul pleoapelor sau în regiunea perioculară și a altor afecțiuni oculare cronice)

– Uniunea Europeană a inclus ochelarii de soare în grupa ”dispozitivelor de protecţie individuală”. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.