Pe pârtia de schi ,,Nemira” din Slănic Moldova stațiune a avut loc, sâmbătă, o demonstrație de schi organizată de Serviciul pentru Promovarea Turismului și Coordonarea Activității de Salvamont (SPTCAS) din cadrul Consiliului Județean Bacău și echipa jandarmilor montani din Slănic-Moldova. A fost un spectacol senzațional, în care au fost folosiite făclii aprinse, foarte apreciat de turiști aflați în stațiue. „Cele două echipe au executat o coborâre pe schiuri cu torțe aprinse, într-o demonstrație de măiestrie, completată de un original spectacol de lumini, cu adevărat încântător. Atmosfera de bună dispoziție a fost întregită de artiștii care au evoluat pe scena de la baza pârtiei, printre aceștia numărându-se SELFIE și ANNES, care au susținut recitaluri explozive. Programul a continuat și duminica, 29 ianuarie, cu o nouă zi de schi și alte momente muzicale pregătite de MY MUSIC ART MOINEȘTI și DJ CIP & LARISA”, arată Romulus Dan Busnea, inpector SPTCAS. Luni, 30 ianuarie 2017, pârtia de schi ,,Nemira” va fi închisă, întrucât echipa Salvamont din cadrul Serviciului Public Județean pentru Promovarea Turismului și Coordonarea Activității de Salvamont și Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mr. Constantin Ene” Bacău vor realiza un amplu exercițiu de pregătire a personalului pentru intervenții de salvare în zona montană. 0 SHARES Share Tweet

