Educatie Simpozion internațional la Asău: „Rolul școlii în educația secolului XXI" de Silvia Patrascanu - Școala Gimnazială Asău este o instituție cu tradiție, afirmă prof. Ionela Nicodim: „De mai bine de o sută de ani școala noastră își îndeplinește nobila menire de a forma oameni, abordând un curriculum modern și flexibil." Acesta a fost și obiectivul Simpozionului internațional „Rolul școlii în educația secolului XXI", ediția a III-a, organizat sâmbătă, 17 iunie. „Evenimentul a avut ca prim obiectiv conștientizarea rolului pe care îl are școala în promovarea participării elevilor la viața culturală, socială și în dezvoltarea atitudinilor, abilităților și a conținuturilor necesare pentru participarea activă ȋntr-o societate democratică", declară Ionela Nicodim. Partenerii Școlii Gimnaziale Asău în organizarea simpozionului au fost Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" Iași, Universitatea „Vasile Alecsandri" Bacău, Inspectoratul Școlar Județean, CJRAE Bacău, Neue Mittelschule Vols Austria, Private Sprauchschule Germania, Europe Direct Comănești, Biblioteca Orășenească și CSEI Comănești, Colegiul Tehnic „Dimitrie Ghika", Școlile „Ciprian Porumbescu" și „Liviu Rebreanu" din Comănești, Consiliul Local și Primăria Asău.

