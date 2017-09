Magazin

Sci & Tech Simbolul zero este mai vechi decât se credea de Desteptarea -

Cea mai veche dovadă a utilizării simbolului zero apare pe un celebru manuscris indian a cărui vechime a fost devansată cu o jumătate de mileniu, în urma unor noi operațiuni de datare, informează France Presse. Este vorba despre un punct negru care apare în vechiul manuscris indian datat în secolul al III-lea sau al IV-lea și care a fost identificat de Universitatea Oxford ca fiind cea mai veche dovadă a utilizării simbolului zero. "Oameni de știință de la biblioteca Bodleian a Universității Oxford au folosit datarea cu carbon 14 pentru a stabili vechimea cifrei care apare în celebrul manuscris indian vechi", cunoscut sub numele de manuscrisul Bakhshali, a precizat universitatea într-un comunicat. „Textul datează din secolul al III-lea sau al IV-lea, ceea ce indică cea mai veche utilizare cunoscută a acestui simbol", se adăugă în comunicat. „Această descoperire importantă face posibilă plasarea nașterii simbolului 'zero' (…) cu 500 de ani mai devreme decât credeau specialiștii până acum", a adăugat instituția. Documentul conține „sute de zerouri" simbolizate printr-un singur punct negru reprezentând ordine de mărime în vechiul sistem numeric indian. Acest punct a evoluat devenind simbolul folosit astăzi pe întreaga planetă. Prima utilizare a simbolului zero a fost până acum atașată unei inscripții din secolul al IX-lea pe un templu din Gwalior, în statul indian Madhya Pradesh. Manuscrisul Bakhshali, considerat cel mai vechi document matematic indian, deținut de biblioteca Bodleian din 1902, a fost descoperit în 1881, îngropat într-un câmp din apropierea satului Bakhshali, situat în India la acea vreme, acum în Pakistan. Conținând 70 de file realizate din coajă de mesteacăn, datarea sa era până acum contestată în sânul comunității științifice. AGERPRES