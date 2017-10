Orașul nostru a găzduit în weekend Cupa Federației, organizată cu prilejul a aniversării 85 de ani de existență a FRO Timp de trei zile, de vineri si până duminică, Bacăul s-a înscăunat capitala oinei. Vineri seara, la sediul Direcției Județene pentru Tineret și Sport Bacău, Federația Română de Oină a aniversat împlinirea a 85 de ani de existență. Sâmbătă și duminică, sportul tradițional al României a coborât pe teren, stadionul „Lucrețiu Avram” găzduind ediția 2017 a Cupei Federației, care a reunit la start echipele Frontiera Tomis Constanța, Straja Bucuresti, Biruința Gherăești, Brigada Gherăești, Politehnica Cluj și Stejarul Pârcovaci. „A fost o adevărată sarbătoare a oinei”, a sintetizat președintele FRO, Nicolae Dobre, care a explicat și motivul pentru care Bacăul a fost desemnat drept gazdă a acestor manifestări: „Aici, lucrurile au evoluat foarte bine și foarte rapid. Practic, Bacăul servește drept exemplu și ne-am dori foarte mult ca și alte orașe să-i calce pe urme”. Organizate de Federația Română de Oină, Primăria Municipiului Bacău si Ministerul Tineretului și Sportului în parteneriat cu DJTS Bacău și Colegiul Tehnic „NV Karpen” seria evenimentelor a avut ca principal punct de atracție Recepția derulată vineri seara, la sediul DJTS, cu prilejul celor 85 de ani de la înființarea FRO. În uvertura Recepției s-a intonat imnul național „Deșteaptă-te, române”, după care asistența a vizionat două filme de prezentare pregătite de conducerea Federației. „Iubesc oina” a fost leitmotivul manifestării, cei prezenți având prilejul de a urmări pașii făcuți, în timp, de sportul nostru național. Deși a aniversat 85 de ani de existență, Federația Română de Oină are rădăcini încă din 1912, atunci când, Comisia de Oină s-a alăturat altor 11 astfel de organisme care au dus la înființarea forului numit astăzi Ministerul Sportului. „În 1912 nu exista încă noțiunea de Federație”, a subliniat președintele FRO Nicolae Dobre, care a ținut să premieze, în cadrul Recepției de vineri, toate cluburile afiliate, dar și o serie de personalități a căror activitate a permis dezvoltarea acestui sport în ultimele decenii. Printre premiați s-a aflat și colonelul Dumitru Cone, fostul animator al multiplei campioane naționale la oină, Siretul Bacău. „Timp de peste un deceniu, din 1993 și până în 2004, activitatea noastră a permis Bacăului să devină un nume important pe harta oinei”, a punctat Dumitru Cone, cel care a ținut să asiste și la desfășurarea Cupei Federației. Conducerea Federației a oferit plachete speciale și DJTS, ISJ si CSM Bacău, cu precizarea facută de presedintele FRO Nicu Dobre că „ne dorim ca gruparea sportivă aflată în subordinea Primăriei Bacău să continue tradiția Siretului în ceea ce privește oina”. În final, prof. Otilia Lazăr, membru în Comisia de Copii și Juniori a Federației Române de Oină și vicepreședintele Asociației Române a Jocurilor și Sporturilor Tradiționale a mărturisit că are convingerea că Bacăul va continua să ridice ștacheta atât din punct de vedere organizatoric, cât și sportiv: „Am demonstrat că avem potențial și dorim ca, o dată intrați în marea familie a oinei, să contribuim tot mai mult la dezvoltarea sa”. 0 SHARES Share Tweet loading...

