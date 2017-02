Apropierea Zilei Îndrăgostiților produce frisoane bărbatilor iar unii se încurajează cu câte o vodca sau un coniac dupa care se urca la volan. Moinești: 0,46 la mie La data de 11 februarie a.c., în jurul orei 18.00, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Moinești au depistat pe strada Lucăcioaia din aceeași localitate, un bărbat de 42 ani din comuna Poduri, în timp ce conducea un autoturism, aflându-se sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest, acesta a indicat o valoare de 0,46 mg/l alcool pur în aerul expirat, conducătorul auto fiind condus la Spitalul Municipiului Moinești pentru recoltarea mostrelor biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe. Letea Veche: 0,57 la mie La data de 12 februarie a.c., în jurul orei 00.30, polițiștii Compartimentului Ordine Publică Bacău au depistat pe DJ 207 G, pe raza comunei Letea Veche, un bărbat de 57 ani, din aceeaşi localitate, în timp ce conducea un autoturism, aflându-se sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest, acesta a indicat o valoare de 0,51 mg/l alcool pur în aerul expirat, conducătorul auto fiind condus la Spitalul Județean Bacău pentru recoltarea mostrelor biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice. 0,43 la mie la Luizi Călugăra La data de 12 februarie a.c., în jurul orei 04.10, polițiștii Compartimentului Ordine Publică Bacău au depistat pe DJ 119 B, pe raza comunei Luizi-Călugăra, un tânăr de 21 de ani, din Bacău, în timp ce conducea un autoturism, aflându-se sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest, acesta a indicat o valoare de 0,42 mg/l alcool pur în aerul expirat, conducătorul auto fiind condus la Spitalul Județean Bacău pentru recoltarea mostrelor biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice. Și beat și fără permis valabil La data de 12 februarie a.c., în jurul orei 21.30, polițiștii au depistat pe strada Garofiței din Bacău, un bărbat de 30 ani, din Bacău, în timp ce conducea o autoutilitară, aflându-se sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest, acesta a indicat o valoare de 1,13 mg/l alcool pur în aerul expirat, conducătorul auto fiind condus la Spitalul Județean Bacău pentru recoltarea mostrelor biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei. De asemenea,din verificările polițiștilor a rezultat că bărbatul în cauză are dreptul de a conduce suspendat din luna ianuarie a.c. În cauză polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice și conducere a unui vehicul fără permis de conducere. 7 SHARES Share Tweet

