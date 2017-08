Sărbătoare mare în comuna Valea Seacă, duminică, 6 august. Mai precis în satul Cucova, unde va avea loc o slujbă de sfințire la care sunt așteptați mii de credincioși ortodocși de rit vechi din toată țara. „În curtea așezământului, a fost construit un altar pentru ca, în timpul verii, slujbele să fie oficiate afară. Acesta va fi sfințit duminică. În 1990, «Sfânta Treime» era o mânăstire micuță, care avea câteva camere și un salon. După aceea, a fost construită biserica mare, două clădiri cu chilii și o sală de mese mare și modernă”, a explicat Ion Pravăț, primarul comunei Valea Seacă. Edilul mai precizează că la eveniment va fi prezent și Î.P.S. Vlasie, Arhiepiscop și Mitropolit al Bisericii Ortodoxe de Stil Vechi din România.

Mânăstirea din Cucova are hramul mare „Sfânta Treime" și hramul mic „Acoperământul Maicii Domnului". Construcția lăcașului a început în 1933-1934, prin grija ieromonahul Ioanichie Dudescu. Astăzi, este sediu de Episcopie, aici aflându-se Teodosie „Brașoveanul" și Antonie „Ploieșteanul" episcopi-vicari, membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe de Stil Vechi.

