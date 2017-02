Editorial Sfidarea occidentală şi mirarea maidanezului de Ion Fercu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter După marea sfidare sovietică, s-a deschis o generoasă perspectivă și către un alt gen de sfidare: a Occidentului. Ca și cum multele dintre umilitoarele condiții impuse pentru recunoașterea statutului nostru de cetățean european n-ar fi fost suficiente, iată că țările vestice se joacă jenant cu noi, agitându-ne prin farfurii cioara vopsită a dublului standard de calitate al alimentelor lor exportate. Firește, în România, standardul de calitate al alimentelor ,,vestice” este unul nenorocit. Ca în filmele cu personagii mai puțin prietene cu IQ-ul, guvernanții noștri vor să verifice aceste ,,zvonuri” care sunt realități crude ale meniului nostru cotidian. Este de ha, ha, ha faptul că s-a constituit, la nivelul Ministerului Agriculturii, un ,,colectiv de muncă” pentru a analiza panarama E-urilor occidentale în exces vizibile și de pe Lună. Autoritatea Națională Sanitar Veterinară și Agenția Națională pentru Protecția Consumatorului (care trebuiau să sesizeze de multă vreme această realitate) își vor desemna reprezentanți speciali care, încordându-și patriotic mușchii creierului profesionist, vor încerca să prindă cu mâța-n sac ,,eventualul dublu standard”. Am fost persiflat atunci când am afirmat că ar fi mai eficient să constituim A.N.S.V. și A.N.P.C. exclusiv din câini maidanezi. Ființele acestea bătute de soartă sunt foarte sincere, nu pot fi mituite, iar întreținerea lor, ca funcționari publici (un blid de mâncare și un adăpost), ar fi o nimica toată. Din zece tipuri de salam occidental, de pildă, vă asigur că un maidanez nu va accepta decât cel mult un sortiment, dar numai dacă va fi lihnit. ,,Comisia de lucru”, nelihnită fiind, aservită intereselor oculte, trasă de urechi de ambasadorii străini, va formula o concluzie șoptită, provocând mirarea/râsul maidanezilor invocați. Producătorii de alimente ecologice din Dăbuleni, Nedumeriții de Sus sau din Orbenii Văzători sunt uimiți, ca și competenții mei prieteni maidanezi, de faptul că ne aflăm doar în faza constituirii unui sovromist ,,colectiv de muncă”, în vreme ce prin alte țări (normale) hăituite, precum Cehia, Polonia sau Ungaria, protestul oficial a bătut serios nesimțitorul obraz occidental. 0 SHARES Share Tweet

