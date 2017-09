Municipiul Bacău şi Asociaţia Luminada invită băcăuanii la o nouă serată folk, ce va avea loc joi, 28 septembrie 2017, între orele 16,00 – 18,00, în Piaţa Tricolorului. Sub titlul „Folkul- tradiţii retrăite”, serata folk este organizată în cadrul proiectului „FOLKUL – traditii retrăite”, finanţat de către Municipiul Bacău pe Legea 350 2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general. 20 SHARES Share Tweet

