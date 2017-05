Municipiul Bacău, prin Direcţia Drumuri Publice, urmare a analizei efectuate la faţa locului, împreună cu reprezentanţii Serviciul Rutier al I.P.J. Bacău, şi a sesizărilor cetăţenilor, anunţă desființarea sensului unic rutier și finalizarea lucrărilor de amenajare a sensului rutier dublu de circulaţie pe tronsonul: intersecţie Aleea Vişinului- intersecţie Pictor Aman al străzii Miron Costin. Până la acest moment, pe acest tronson de aproximativ 70 de metri lungime, al străzii Miron Costin conducătorii auto încălcau frecvent sensul unic de circulaţie, introducerea dublului sens fiind necesară pentru fluidizarea traficului în zonă. „În acest sens am montat indicatoarele rutiere corespunzătoare, am executat marcajele rutiere şi pietonale adecvate. Rugăm riveranii şi pe ceilalţi conducători auto să respecte noile norme de circulaţie din zonă. În caz contrar vor suporta măsurile administrative dispuse de către agenţii Poliţiei Locale Bacău”, precizează viceprimarul Constantin Scripăţ. Sensul dublu de circulaţie va contribui la fluidizarea traficului în zonă doar în condiţiile respectării indicatoarelor rutiere ce interzic parcarea autovehiculelor pe tronsonul: intersecţie Aleea Vişinului- intersecţie Pictor Aman al străzii Miron Costin. 8 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.