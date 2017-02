Conducerea Partidului Social Democrat nu este contestată și se bucură de susținerea organizațiilor județene ale formațiunii, a afirmat senatorul PSD de Bacău Miron Smarandache, într-un comunicat de presă remis vineri. ‘Au fost în ultimele zile anumite zvonuri lansate pe căi propagandistice, potrivit cărora ar exista disensiuni în conducerea PSD, sau între conducerea PSD și Guvern. Acestea au fost emise intenționat, spre a abate atenția de la faptul că Guvernul PSD și-a luat foarte în serios gestiunea țării, iar Executivul muncește pentru a pune în aplicare măsurile destinate îmbunătățirii vieții populației și dezvoltării României. Promulgarea Legii bugetului de stat pentru anul în curs arată că Guvernul Sorin Grindeanu are toate pârghiile pentru a transpune în practică angajamentele asumate de PSD’, a subliniat senatorul băcăuan. Miron Smarandache a mai adăugat că foarte multe organizații județene au reconfirmat sprijinul pentru actuala conducere a PSD. ‘Structurile județene ale partidului au reiterat susținerea președintelui Liviu Dragnea și a celorlalți membri din executivul PSD. Inclusiv conducerea PSD Bacău a lansat un mesaj de unitate și susținere, partidul nostru neavând nici un fel de probleme interne. Direcțiile predominante sunt cele de coerență, predictibilitate și realizarea obiectivelor asumate în fața românilor’, a conchis senatorul social democrat. 5 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.