Semafor ramas fara curent pentru ca s-a stricat panoul solar

200 de copii care frecventeaza cursurile la Scoala Nicu Enea de pe Calea Romanului, in Serbanesti, sunt in pericol in fiecare zi.

Aceasta pentru ca semaforul menit sa-i apere in timp ce traverseaza ca sa ajunga la scoala si apoi acasa nu functioneaza.

Semnalul a venit din partea unei cititoare care povesteste ca „in incercarea de a traversa cu fiica mea si inca trei copii, un nene ofuscat a fost la un pas sa ne zboare de pe trecere. Se poate face ceva ca acel semafor sa functioneze?”, se intreba aceasta.

Din fotografiile pe care le-am facut si noi se vede clar ca semaforul nu functioneaza si aparent ar fi alimentat de un panou solar. I-am expus problema viceprimarului Constantin Scripat, care a revenit cu un raspuns.

„Din câte se pare, bateria acelui panou s-a stricat si este scump de reparat. De aceea, chiar incepând de mâine (n.r. astazi) vom lega semaforul la reteaua electrica a scolii ca sa functioneze permanent pentru siguranta elevilor”, a spus viceprimarul. Urmarim si noi daca isi duce la indeplinire promisiunea.