Onesti Ședință “decisivă” la Consiliul Local Onești de Ion Moraru - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter În cea de-a treia zi de Paști, consilierii locali ai municipiului Onești au fost convocați pentru desfășurarea unei ședințe extraordinare. Astfel, azi, 18 aprilie, de la ora 14.00, la sediul Consiliului Local Onești se va dezbate Proiectul de hotărâre privind aderarea acestui municipiu la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru delegarea serviciului de apă și canalizare. Tot în această ședință se va lua o hotărâre privind prelungirea mandatului administratorilor provizorii la SC Apă Municipal SA Onești. Este demn de remarcat faptul că în cadrul acestei ședințe extraordinare vor fi prezentate ofertele depuse de către operatorii regionali care și-au exprimat intenția de a prelua Serviciul de alimentare cu apă și canalizare al municipiului Onești precum și de a face pașii necesari pentru aderarea la un operator regional. Nicolae Gnatiuc, primarul municipiului Onești, a declarat zilele trecute că “deja se poate contura o direcție pe care să mergem, pe adresa Consiliului Local fiind primite mai multe clarificări în acest sens”. Prin luarea unei decizii la ședința Consiliului Local Onești de azi, 18 aprilie, se lămurește o problemă “spinoasă” pentru locuitorii municipiului, de a putea fi cunoscut operatorul ce va prelua, de la SC Domeniul Public și Privat SA, furnizarea apei potabile și exploatarea rețelelor de canalizare din municipiu. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.